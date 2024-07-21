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二十屆三中會《決定》全文曝光　完善兩岸經濟政策、深化融合發展

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 中共中央發佈《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，全文曝光。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）於18日閉幕。中共中央發佈《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，全文曝光，共2.2萬多字。分共15個部分，分三大板塊，共60條重點細項。第7、8部分提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，並且完善大統戰工作格局，做好港澳台和僑務工作機制。

中共中央發佈《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》全文。根據《新華社》稍早發布習近平介紹決定稿起草過程，政治局2023年11月決定成立中共二十屆三中全會文件起草組，由習近平擔任組長，王滬寧、蔡奇、丁薛祥擔任副組長，在中央政治局常委會領導下承擔文件起草工作。

習近平也說，文件起草組去年12月8日召開第一次全體會議，文件起草工作正式啓動。七個多月時間，文件起草組深入調查研究，廣泛徵求意見，開展專題論證，反覆討論修改。

最終全體會議通過該份《決定》全文有2.2萬多字，習近平對全會所作的說明。《決定》除引言和結束語外，共15個部分，內容開列60條。第一板塊是總論，主要闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求。第二板塊是分論，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革。第三板塊主要講加強黨對改革的領導、深化黨的建設制度改革。《決定》共提出300多項重要改革舉措。

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平擔任中共二十屆三中全會文件起草組組長。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

第7部分「完善高水平對外開放體制機制」，針對對外開放基本國策相關改革給容。其中，第27條指出，「優化區域開放佈局」，提及發輝「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。」

另外，第8部分「健全全過程人民民主制度體系」第32條「完善大統戰工作格局」指出，完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的政策舉措。「完善港澳台和僑務工作機制。」

第12項「深化生態文明體制改革」，第49條要「健全綠色低碳發展機制」，實施支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系，發展綠色低碳產業，健全綠色消費激勵機制，促進綠色低碳循環發展經濟體系建設。完善適應氣候變化工作體系。建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制。構建碳排放統計覈算體系、產品碳標識認證制度、產品碳足跡管理體系，健全碳市場交易制度、溫室氣體自願減排交易制度，積極穩妥推進碳達峰碳中和。

第13項「推進國家安全體系和能力現代化」，提到要加強網絡安全體制建設，建立人工智能安全監管制度。第53項是完善涉外國家安全機制，建立健全周邊安全工作協調機制。健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制。

第14項「持續深化國防和軍隊改革」第54項指出要完善人民軍隊領導管理體制機制。健全貫徹軍委主席負責制的制度機制，深入推進政治建軍

第15項「提高黨對進一步全面深化改革、推進中國式現代化的領導水平」，強調黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。其中，第5條項指出，堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導；第58條是深化黨的建設制度改革，要求清正廉潔的幹部，著力解決幹部亂作為、不作為、不敢為、不善為問題；第59條是深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

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