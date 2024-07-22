獨／全台雞農8／1集結抗議！不滿飼料太貴　要求大廠降價

▲近期蛋價低迷、屢傳蛋雞熱死，雞農損失慘重，將集結要求飼料大廠降價。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國產雞蛋接連幾波降價，蛋價創3年新低，目前產地價只剩28.5元，跌破飼養成本，蛋農苦不堪言，甚至有農民變賣蛋雞，斷尾求生。中華民國養雞協會表示，因飼料價格居高不下，先前與飼料公會協商降價未果，已向警方申請集會遊行，將在8月1日率全台雞農到飼料大廠抗議。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，之前受到俄烏戰爭、新冠疫情影響，國際貨運塞港，導致玉米、黃豆等飼料原物料價格飆漲，現在戰爭和疫情因素沒了，國際玉米價格也跌了快5成，但飼料價格卻沒有反映降幅，讓雞農飼養成本居高不下，現在蛋價低迷，飼料價格又高，蛋農都在苦撐。

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邱時恩指出，上月養雞協會和飼料公會曾召開協調會，當時就提出希望飼料價格每公斤可以再降1元，但後來飼料公會只降了0.4元，降幅不如預期，目前飼料每公斤仍要14至16元，仍比飼料大漲前每公斤12元高出許多。

邱時恩說，以一般規模飼養2至3萬隻的蛋雞場來說，只要飼料再降0.6元，每月的飼料成本就可以少20多萬，希望飼料大廠能夠體恤農民，適度降價減輕飼養壓力，不要真的逼雞農走上街頭抗爭。

邱時恩指出，因為上月協商未果，已向警方申請集會遊行，將在8月1日上午率領全台各地雞農，前往台南市永康區的大成長城企業公司抗議，因現任台灣飼料同業公會理事長韓家寅也是該飼料大廠的副總裁，希望對方可以釋出善意。

台灣飼料同業公會總幹事鄒信南表示，飼料與蛋價漲跌都是自由市場經濟，不能因為蛋價崩盤，就回過頭來要求飼料業者幫忙降成本，雞農應該自行採取生產調節因應市場供需，政府也不應該過度保護。

鄒信南指出，飼料價格近2年已多次調降，每公斤累積降價近3元，已經適時反映國際局勢變化，飼料業者相關運費、人事、水電等生產成本也增加，坦言已經沒有降價空間，若雞農真的要到飼料公司抗議，公會也只好以禮相待、好好說明。