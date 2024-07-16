獨／搶救蛋農！補教名師請學生吃水煮蛋　每日免費供應400顆

▲補教名師劉毅為幫助蛋農，每日提供400顆水煮蛋給補習班學生吃。（圖／劉毅提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價近期連降，目前產地價每斤只剩25.5元，低於飼養成本，蛋農大嘆血本無歸，甚至傳出有蛋農賣雞斷尾求生。補教名師劉毅為了力挺蛋農，每天免費供應400顆水煮蛋給補習班學生吃。他受訪時表示，每人每天多吃1顆雞蛋就可以解決剩蛋問題，希望大家多吃蛋，幫助蛋農度過難關。

近期雞蛋生產過剩，產銷失衡，農業部啟動蛋雞緊急淘汰獎勵計畫，但因淘汰1隻雞只補助9元，不少蛋農寧可轉賣蛋雞減少虧損。雲林縣也舉辦雞蛋行銷推廣活動，推出盒裝白蛋3盒100元的限時優惠。劉毅則從上周起，每天免費供應400顆水煮雞蛋給補習班學生吃，而且不限自己補習班的學員。

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劉毅接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，雞蛋是便宜又優質的蛋白質來源，最近蛋價慘跌，為了幫助蛋農度過難關，決定每天免費供應整棟大樓補習班學生吃水煮蛋，而且店家也只賣他每顆10元，如果有更多餐飲業者降價，企業經營者或老闆響應送雞蛋，相信剩蛋問題很快就可以解決。

劉毅指出，國內雞蛋產銷問題，就跟所有的農漁產品一樣，會遇到淡旺季與供需問題，貴的時候就少吃、便宜的時候就多吃，這樣就可以達到供需平衡，順著市場機制走，就不會有太多雞蛋紛爭，他也呼籲：「每人每天多吃1顆雞蛋，幫助蛋農，也解決剩蛋問題。」他也會持續供應免費雞蛋，直到蛋價回漲。

縱橫英文補教界50多年的劉毅，近年轉型經營成人美語，在大陸「抖音」和「快手」平台設立英文頻道，擁有逾400萬粉絲，被對岸譽為「單詞教父」，儘管已經80歲，仍堅持每天工作12小時、更新2支影片，已累積3000多支英文線上學習影片。劉毅說，平台影片完全免費，從事英文教學大半輩子，只想把好的學習法繼續傳承下去。