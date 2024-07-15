20歲女大生載3同學出遊...對撞小貨車側翻　超燙馬路蛋液半熟了

記者許權毅／台中報導

台中市北區崇德路一段今日11時許發生一起車禍，一名20歲許姓女大生載3名同學暑假出遊，駕車沿太原路要左轉，另一名駕駛小貨車、載運雞蛋的陳男從對向直行，雙方發生碰撞，導致許女車輛側翻，陳男車斗載運大量雞蛋翻覆，馬路上瞬間變成黃色小河，流出大量蛋液。

▲北區太原路與崇德路設計特殊，太原路雙向都是單行道，中間相隔綠園人行道。（圖／記者許權毅攝）



北區太原路崇德路口設計特殊，太原路東向與西向都是單行道，兩道路中間設置綠園人行道，導致直行左轉的車輛會跟對向直行車發生交錯，惟應禮讓直行車。警方說明，因崇德路上並未設置停止線，2020年交通部已經函文解釋，若是駕駛左轉要「續行」崇德路，並不屬於闖紅燈，第二警分局已請市府交通局研議改善。

由於該輛小貨車車斗載運雞蛋，受到撞擊影響，大量雞蛋碰撞後掉落，蛋液就流在路中間。加上今日天氣熱，馬路滾燙，雞蛋邊流邊「熟」，也因高溫，現場散發臭蛋味，案件相當罕見。

▲台中一輛休旅車跟載有雞蛋的小貨車對撞，大量雞蛋撒出破碎。（圖／記者許權毅翻攝）



警方指出，雙方駕駛人、乘客都受到擦挫傷，都沒有生命危險。初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕，詳細事發經過仍待調查釐清。至於車損情況，許女轎車翻覆後，導致右側車身受損；陳男車輛則是右前車頭受損。