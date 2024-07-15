蛋蛋的哀傷...台中貨車與休旅車相撞　超衰蛋商頂高溫清路面

記者許權毅／台中報導

台中市北區崇德路與太原路口今日發生一起車禍，一名陳男駕駛蛋車準備送貨，與許姓女子駕駛的休旅車相撞，陳男載運的大量雞蛋當場撒出破碎，陳男做完筆錄後，趕緊返回現場清掃，頂著34度高溫潑水「刷蛋」，還得聞著臭蛋味，更慘的是整車成本約4萬的雞蛋都沒用了，衰變「蛋蛋的哀傷」。警方則表示，許女駕駛行為雖不屬於闖紅燈，但明顯是「未禮讓直行車」釀禍，陳男則是綠燈直行。

▲台中一輛蛋車今日中午與一輛休旅車相撞，車上流出大量蛋液，蛋商趕緊清掃。（圖／記者許權毅攝，下同）



陳姓蛋商說，事發當下才剛出門不久，準備要把雞蛋送到各下游商家店裡，不料對方突然竄出，不曉得是直行還是左轉續行，直接撞了一下，車上雞蛋經不起碰撞，當然受損嚴重。

陳姓蛋商概略統計，車上約有70籃左右雞蛋，都是紅仁白雞蛋，成本價約落在一籃400至600元左右，成本應該是4萬元左右。現在都被撞到破碎，已經都沒有用了，只能全數報廢。

今日台中氣溫約34度，陳姓蛋商在事發後趕緊叫來另台貨車，等待製作完筆錄後，立刻帶著水桶、掃把返回現場，把車上不斷流出的蛋液、馬路清掃乾淨，頂著大太陽趕緊處理完畢，才還給馬路乾淨，無端遇到事故又必須善後，相當無奈。

北區太原路崇德路口設計特殊，太原路東向與西向都是單行道，兩道路中間設置綠園人行道，導致直行左轉的車輛會跟對向直行車發生交錯，惟應禮讓直行車。警方說明，因崇德路上並未設置停止線，2020年交通部已經函文解釋，若是駕駛左轉要「續行」崇德路，並不屬於闖紅燈，第二警分局已請市府交通局研議改善。

▲事故發生後，路上都是「蛋痕」。（圖／記者許權毅翻攝）



警方指出，雙方駕駛人、乘客都受到擦挫傷，都沒有生命危險。初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕，詳細事發經過仍待調查釐清。至於車損情況，許女轎車翻覆後，導致右側車身受損，陳男車輛則是右前車頭受損。