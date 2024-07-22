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日本「百年企業」撐不住！破產數量創新高　恐超越金融海嘯慘況

日本「百年企業」上半年破產數創歷史新高！　恐超越2008金融海嘯慘況

▲日本百年企業破產數創新高！今年上半年就有74家破產。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

擁有許多老牌企業的經濟大國日本，今年卻出現「百年企業」破產數創新高的現象，光是上半年就有74家破產，比去年同期成長約1倍，也是自2000年統計以來，百年企業半年破產數最多的1年，這顯示日本傳統產業正在迅速式微！

日本擁有超過4萬家歷史悠久的企業，且每年約有2千家企業躋身百年老店行列，這使日本成為世界上擁有最多老牌企業的經濟大國之一。然而，隨著越來越多的公司被快速變化的經濟現況所吞噬，老牌企業的實力正遭遇重大考驗。

據日本帝國數據銀行（Teikoku Databank）近日公布的調查報告顯示，2024年上半年（1月至6月），經營歷史超過百年的企業破產數達74家，幾乎是去年同期38家的1倍，創下自2000年統計以來，百年企業半年破產數最多的記錄，今年全年破產數更有機會超越2008年金融海嘯時期的120家。

從上述破產百年企業的產業別來看，製造業佔最多，為22家；零售業則以21家位居第2，這2大產業的破產企業數約佔總體的60%。而這些百年企業中，有清酒生產商、新鮮點心生產商、海鮮加工業、醫療和理化儀器製造商、味噌和蔬菜泡菜生產商、超市、和服製作和服飾業，以及百貨公司等日本傳統產業。

若從破產原因來看，有14家是因為通膨及採購價格上漲導致利潤惡化，還有11家是因為找不到接班人的情況下宣告破產。

日本帝國數據銀行還指出，日本企業總破產數預計將在2024年超過1萬家，其中近一半是小型企業或老牌公司，隨著日本人口老化、通膨高漲，及企業競爭力逐漸下降，日本傳統產業未來恐遭遇更艱難的挑戰。

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