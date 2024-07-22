日本「預先通關」優先適用台灣！　矢板明夫：肯定台旅客良好素質

▲關西國際機場。（圖／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

日本政府為因應海外遊客人數創新高，計畫明年1月推出「預先清關」(Preclearance) 系統，以縮短抵達後辦理入境的時間，並優先針對台灣旅客實施。對此，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫指出，是日本對台人良好素質的認可，也是一種投桃報李。

矢板明夫21日在臉書發文，指出日本計畫明年1月推出「預先清關」系統，遊客在出發前就先完成大部分出入境檢查手續，以縮短抵達後辦理入境的時間，該計畫首先針對台灣旅客實施，再視成效擴大至其他國家。

「這對台灣觀光客來說，絕對是一件好事」，矢板明夫表示，隨著赴日旅客愈來愈多，日本各大機場塞爆，排隊入境經常得等超過2個小時，對遊客和審查工作人員來說都很痛苦，若能實施預先清關，將能節省許多時間。

▲矢板明夫引用台灣人過去10年赴日的人數變化。（圖／翻攝臉書「矢板明夫俱樂部」）



「更重要的是，台灣的旅客能夠幸運地成為第一批實施對象」，矢板明夫指出，這是日本社會和政府對台灣人講禮貌、守規矩、不給別人添麻煩的好素質的認可；同時也是多年來台灣政府及民間對日本友善態度的回應，日本發生震災時，台灣社會慷慨解囊，贏得了日本的好感。

矢板明夫表示，日本與台灣雖然沒有正式外交關係，但「預先清關」政策先以台灣旅客為對象，或許也有日本政府想投桃報李的意思。

根據日本官方統計，台灣今年上半年訪日旅客人數是外籍觀光客的第三名，共約297萬人次。今年上半訪日人數最多的是韓國，約444萬人次，第二名是中國，約306萬人次。

矢板明夫說，日本首相岸田文雄雖然內政成績不太好，外交卻頗有建樹，尤其在對中政策上，基本繼承了安倍前首相「抗中保台」大方針。