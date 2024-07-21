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日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲

記者羅翊宬／編譯

中國積極擴張軍事野心，試圖突破第一島鏈的決心昭然若揭，對於台灣的統一大業念茲在茲。隨著近年台海緊張情勢不斷升溫，外界就預測中共可能於2027年侵犯台海。對此，日本智庫在東京針對「台灣有事」舉辦第4屆兵棋推演，預測中國、俄羅斯、北韓（朝鮮）聯手的可能性，前防衛大臣提出2大課題。

根據日媒《日本電視台》，日本民間單位智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）於本月13、14日連續兩天在東京都內召開第4屆台海危機政策兵棋推演，召集10名以上有相關軍事經驗的國會議員、前自衛隊幹部、美駐日海軍陸戰隊前中將參加，針對「台灣有事」（即台灣海峽爆發衝突）進行模擬。

參加者在兵棋推演中，需要各自擔任首相、自衛隊幹部的角色，一旦中國於2027年動用武力大舉侵犯台海，則日本政府必須做出何種應對，協助日本國民安全撤退。

隨著近年國際情勢變化，兵棋推演假設一旦中國決定侵犯台海，則俄羅斯、北韓的軍事活動頻率恐將大增，隨時附和中國的攻擊。因此，兵棋推演預測北韓、俄羅斯將會從後方趁機襲擊日本，戰爭情勢會變得複雜。

日本前防衛大臣小野寺五典在此屆論壇負責扮演首相角色。他表示，「屆時北韓有可能攻擊日本，不排除這是（來自中國的）佯動作戰（指為隱蔽企圖、迷惑敵人，以一定兵力、火力、信息等機動製造假象的作戰行動，造成敵人錯覺）。」

其中在兵棋推演上最具爭論的一點，為伴隨著中國武力侵台時，預測境外勢力對於日本攻擊的「武力攻擊預測事態」的判斷時機。小野寺五典認為，當日本對於危機的判定進行解讀時，務必採取謹慎態度，以防被外界誤認為是日本先挑起爭端。

日本眾議員尾崎正直在此次兵棋推演中，則擔任沖繩北部的防務重任。他呼籲，政府應該迅速制定、實施保護國民的基本措施，當中國開始將軍隊集結至台灣海峽時，政府必須從保護國民的觀點優先預測事態發展。

另外，小野寺五典也提到必須防範來自中國的網路攻擊。

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