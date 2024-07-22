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9點上班「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲主管稱，沒提早10分鐘打卡算遲到。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

職場潛規則！一名網友轉述友人故事，才剛到職1個月，主管要求他要提早10分鐘打卡，否則就算遲到，一番要求讓友人認為不合理，先是詢問是否為公司規定，主管表示沒錯，後來他再「追問1句」，主管就惦惦了。文章引來4萬人按讚，「整頓職場的人越來越多啦！」

一名網友在《Threads》表示，朋友剛入職一個月，主管特別對他說「要提早10分鐘打卡，不然算遲到唷」，有別於一般人選擇默默接受，友人則是質疑反問，「這是公司規定的嗎？」主管也回應「對唷！」

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友人左思右想，仍覺得不合理，於是又拋問一句「我再確認一下，是公司的規定還是你的潛規則？」結果主管聽完後不講話了，讓原PO笑虧「覺得我朋友很帥！」

文章曝光後，引來4萬人爆讚，「我前主管也是上班第一天要求我要提早10分鐘打卡，然後每天的我都是58分提著早餐走進辦公室」、「某慣老闆曾經問我，為什麼9:00上班9:00到？我回『所以我遲到了嗎？』結局...我被資遣了」、「很多垃圾主管拿這個在刁人」、「整頓職場的人越來越多啦」、「目前待的公司，每個月5次遲到的扣打欸，然後主管偶爾還比我晚到，雖然薪水沒有很高，但職場過得很好」。

也有人分享反擊慣主管的神招，「我長官說過，下班時間要看LINE群，我回他，公司規定的嗎？公文出來了嗎？加班費怎麼算？他馬上又改口：不強求」「假裝拿出手機要錄音，就說『你再說一次』，然後他就會縮了，之後自己每天被刁難，大概是這樣的流程」。

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