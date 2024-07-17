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急跳槽...離職怎麼說？過來人曝「超狂7字」主管不追問

▲▼上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO不知離職該講什麼理由。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

離職要說什麼理由，才不會搞壞關係？一名網友透露，以前都是說家裡有事，才能快速離職，但跳槽多次後，他認為這理由不妥當，於是好奇詢問該怎麼說，「不會壞了印象又可以讓主管願意快點放人？」文章曝光後，許多人說「講轉換跑道、生涯規劃」就好；還有人分享「我都說台積電錄取我了，就沒有再問了」。

一名網友在Dcard好奇拋問，大家提離職的時候，都會誠實以告嗎，或者都講什麼理由呢？之所以這樣問，他認為跳槽是很難以啟齒的事情，「都是胡扯說家裡有事無法繼續工作。」

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原PO也坦言，明明是因為公司有問題，但他不敢講實情，就怕惹怒主管不爽，只要能順利走人就好。

對此，原PO好奇拋問過來人，「大家都怎麼說呢？不會壞了印象又可以讓主管願意快點放人，如果急著走的話，因為新公司也急著要你去。」

底下網友熱議，「我一律都是『轉換跑道、生涯規劃』，其餘一律不交代」、「我都說台積電錄取我了，他們就沒有再問了」、「除非你要退休，不然講客套話帶過就好，社會上有些人很陰險的」、「現在跳槽頻繁，直講其實無妨我都直接講，但絕不透露去哪間」、「有別的生涯規劃！我有朋友扯媽媽身體不舒服，結果發現媽媽跟主管認識，主管還打電話給他媽媽問說身體怎麼了」。

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關鍵字：

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