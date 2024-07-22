凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

▲凱米颱風預測路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風持續向台灣靠近，中央氣象署預估今（22日）有機會增強為中颱，氣象臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，氣象署預報暴風圈侵襲北部的機率普遍超過90%，該好好戒備防颱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，颱風路徑更接近北台灣近海，預測發布陸警時間約在明日下午4時。

氣象署指出，凱米颱風今上午8時的中心位置在北緯 17.7 度，東經 125.5 度，以每小時7公里速度，向北北西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，7級風平均暴風半徑 120 公里，10級風平均暴風半徑 40 公里。

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▲凱米颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

「觀氣象看天氣」表示，凱米颱風氣象署早上8時的最新預測路徑，也南修到擦過北部沿岸，氣象署同時也預測暴風圈侵襲北部的機率普遍超過90%，真的該好好戒備防颱了。

賈新興今在臉書指出，明日白天起逐漸受凱米颱風外圍環流影響，北海岸至東北角、北北基及宜花東轉有局部短暫雨，午後台中以南有局部陣雨。周三至周五早上受凱米颱風影響，各地有陣雨或雷雨，台中以北有局部豪雨以上的降雨，中南部山區亦有局部較大雨勢。

▲凱米颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

他說，周五白天起，新竹以北及宜蘭漸轉多雲時晴，晚上起至周六嘉義以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日午後，西半部有局部短暫陣雨。下周一至下周二，午後桃園以南有局部短暫陣雨，下周三午後，各地山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，各國路徑持續往西修正，觀察周三至周四太平洋高壓駛流場的變化趨勢，事先做好防颱準備工作，依目前路徑預測顯示，發布海警時間約明日凌晨，發布陸警時間約明日下午4時。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

▲賈新興預估，凱米颱風於明日凌晨發布海警、明日下午4時發布陸警。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）