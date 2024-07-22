　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

▲▼凱米颱風預測路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風預測路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風持續向台灣靠近，中央氣象署預估今（22日）有機會增強為中颱，氣象臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，氣象署預報暴風圈侵襲北部的機率普遍超過90%，該好好戒備防颱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，颱風路徑更接近北台灣近海，預測發布陸警時間約在明日下午4時。

氣象署指出，凱米颱風今上午8時的中心位置在北緯 17.7 度，東經 125.5 度，以每小時7公里速度，向北北西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，7級風平均暴風半徑 120 公里，10級風平均暴風半徑 40 公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼凱米颱風預測路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

「觀氣象看天氣」表示，凱米颱風氣象署早上8時的最新預測路徑，也南修到擦過北部沿岸，氣象署同時也預測暴風圈侵襲北部的機率普遍超過90%，真的該好好戒備防颱了。

賈新興今在臉書指出，明日白天起逐漸受凱米颱風外圍環流影響，北海岸至東北角、北北基及宜花東轉有局部短暫雨，午後台中以南有局部陣雨。周三至周五早上受凱米颱風影響，各地有陣雨或雷雨，台中以北有局部豪雨以上的降雨，中南部山區亦有局部較大雨勢。

▲▼凱米颱風預測路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

他說，周五白天起，新竹以北及宜蘭漸轉多雲時晴，晚上起至周六嘉義以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日午後，西半部有局部短暫陣雨。下周一至下周二，午後桃園以南有局部短暫陣雨，下周三午後，各地山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，各國路徑持續往西修正，觀察周三至周四太平洋高壓駛流場的變化趨勢，事先做好防颱準備工作，依目前路徑預測顯示，發布海警時間約明日凌晨，發布陸警時間約明日下午4時。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

▲▼凱米颱風預測路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

▲賈新興預估，凱米颱風於明日凌晨發布海警、明日下午4時發布陸警。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

ET快訊
十盛推「熟成奶茶買1送1」！回應爭議：鮮奶+奶精更濃郁
拜登拋退選震撼彈　CNN主播鏡頭前激動哭了
快訊／卓榮泰宣布「軍公教加薪3%」　喊話企業老闆：幫員工加薪
拜登突退選！　邱毅揭：最後一根稻草是澤倫斯基打給川普
台中Lalaport驚爆偷拍！　3正義哥壓制抓人
快訊／台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停
手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

湯快喝完「看見整條馬陸」　釣出另1苦主：在台中吃到水蛭

小吳、紀卜心手搖店沒違規！網見聲明「破關鍵」再炎上：連日期都錯

台積電跌破950！他驚「上車撿鑽石」　PTT炸鍋：頂到肺了

凱米颱風逼近　國家森林遊樂區今起可能預警性休園

萬安演習今登場「雙鐵正常行駛」　台鐵：延誤換班或退票免手續費

外送平台連4天　暫停外送1小時

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

全台最美公路「懸日落海」限定登場　專家曝卡位攻略錯過等明年

熱浪來襲怎麼辦？醫曝預防+應對5+5措施　「中暑Out」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

中和20歲男殺母姊　被逮影片曝

湯快喝完「看見整條馬陸」　釣出另1苦主：在台中吃到水蛭

小吳、紀卜心手搖店沒違規！網見聲明「破關鍵」再炎上：連日期都錯

台積電跌破950！他驚「上車撿鑽石」　PTT炸鍋：頂到肺了

凱米颱風逼近　國家森林遊樂區今起可能預警性休園

萬安演習今登場「雙鐵正常行駛」　台鐵：延誤換班或退票免手續費

外送平台連4天　暫停外送1小時

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

全台最美公路「懸日落海」限定登場　專家曝卡位攻略錯過等明年

熱浪來襲怎麼辦？醫曝預防+應對5+5措施　「中暑Out」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

爆鄭文燦接受性招待！林國春挨告喊「借提當面對質」：證據明確

轉彎分心！金門男租車駛出路外　「90度慘翻」躺路中

大陸：中菲達成「臨時性安排」　推動南海局勢降溫

拜登宣布退出選戰　各國領袖回應一次看

遭過激黑粉長期攻擊...《冰菓》知名同人繪師移除推特全作品

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

女騎士遭逼車嚇到哭著報警　駕駛慘了！最高罰4萬1+吊照半年

走路姿勢太怪！女子腿綁「80支卡西歐手錶」畫面曝...想走私遭攔

醫師淪偷拍狼！同事、病患家屬全入鏡　東基回應了：已終止合約

日本環球影城「寶可夢萬聖節派對」9月登場　晚上與僵屍街頭跳舞

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

獨／7天2起結紮男「老婆懷孕」　檢驗結果臉綠了

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

凱米「強度巔峰侵襲」全台防強風豪雨　最新各國路徑曝

萬安演習明天登場！　收到「飛彈攻擊警報」別慌

更多熱門

相關新聞

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

輕度颱風凱米逐步逼近台灣，預估周三、周四最靠近台灣，強度也最巔峰，尤以大台北地區、宜蘭首當其衝，大家也關心是否能放颱風假，對此，《ETtoday新聞雲》整理颱風假5大勞工相關權益Q&A，為民眾解惑。

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米「強度巔峰侵襲」全台防強風豪雨　最新各國路徑曝

凱米「強度巔峰侵襲」全台防強風豪雨　最新各國路徑曝

日氣象廳：凱米估25日登陸台灣　預測路徑曝

日氣象廳：凱米估25日登陸台灣　預測路徑曝

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

關鍵字：

颱風凱米氣象署暴風圈防颱

讀者迴響

熱門新聞

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

即／拜登宣布「放棄競選連任」

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面