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時尚有型聚焦防災　南消與FOCUS百貨共同推廣設置「防颱專區」

▲台南市消防局協調中西區FOCUS百貨，於6月1日起至7月31日設置「防颱專區」，擺放相關防颱用品，吸引民眾防災準備的意願。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局協調中西區FOCUS百貨，於6月1日起至7月31日設置「防颱專區」，擺放相關防颱用品，吸引民眾防災準備的意願。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年6月至9月為颱風好發季節，為方便民眾採買物資，做好防災準備，台南市消防局協調中西區FOCUS百貨，於6月1日起至7月31日設置「防颱專區」，擺放相關防颱用品，搭配文創、娛樂的行銷，以期大幅吸引民眾防災準備的意願。

台南FOCUS百貨業者表示，為全力配合政府防災政策，2024年6月始設置有防颱專區，善盡社會責任，期盼拋磚引玉，抓住喜愛流行、年輕元素之都市青年，在引領潮流的環境之下，也進一步防患未然，於逛街之餘順道購置防災用品及食物，成為最「潮」的防災生力軍。

▲台南市消防局協調中西區FOCUS百貨，於6月1日起至7月31日設置「防颱專區」，擺放相關防颱用品，吸引民眾防災準備的意願。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為使民眾快速準備緊急避難包，防災專區中設置有多種食品、飲用水、背包、民生用品…等等多樣化的種類，販售多種防颱防災必備物資，可依民眾需求不同予以準備，幫助年輕學子提早做好防颱準備工作。

消防局局長李明峯呼籲市民朋友，於颱風來襲期間應隨時掌握最新颱風動態，做好防風準備。消防局將持續推廣「防颱（災）專區」，幫助民眾做好事前防範工作，有備無患。

市長黃偉哲表示，台南市部分區域位處高災害風險地區，一旦颱風挾帶豪大雨來襲，易發生淹水，平時即要超前部署，希望民眾平時備好3日份飲水食物，以供災時可能帶來的各種意外狀況，以便隨時面對變化莫測災害。

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