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合歡山小風口下停車場開始收費　上停車場規劃廻轉臨停區

▲▼合歡山區停車場委外經營，希望能使交通更順暢，提高周轉率，降低環境負載量。（圖／太管處提供，下同）

▲合歡山區停車場委外經營，希望能使交通更順暢，提高周轉率，降低環境負載量。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園合歡山區由於山區道路崎嶇狹小加上停車空間有限，時常發生車輛違停及露營車占用停車格等現象。為解決停車及交通問題，太魯閣國家公園管理處與林業保育署南投分署分別辦理轄區內停車場委外經營，希望能使合歡山區的交通更順暢，提高停車場的周轉率，降低環境負載量。

太管處表示，合歡山是國內熱門的旅遊地點，不管是清晨的日出、白天登山健行、晚上觀星，一年四季都有民眾在山區活動，尤其每年雪季或花季期間更是吸引眾多遊客上山，蜿蜒的山區道路上往往擠滿了車潮。

▲▼合歡山區停車場委外經營，希望能使交通更順暢，提高周轉率，降低環境負載量。（圖／太管處提供，下同）

太管處同時指出，其中合歡山小風口下停車場進出口車牌辨識系統、繳費機等設施已經完成，且為配合高山景觀，4月18日由太管處召開會議，邀集林業及自然保育署南投分署、學者及廠商討論縮小牌示量體及顏色調整為大地色，以融入周邊景觀；而上停車場也將進行場地功能調整，規劃為迴轉使用區域及臨停下車區域。

收費上限及相關規則如下： 週一至週四不含例假日每半小時10元；週五至週
日包含例假日每半時30元；機車每日每次20元，停放超過
十五分鐘以上未滿半小時者，以半小時計算收費，停放超
過三十分鐘以上未滿一小時者，以一小時計算收費，停車
時數逾一小時以上，其超過不滿一小時部份，如不逾三十分鐘者，以半小時計算；如逾三十分鐘者，仍以一小時計算。

▲▼合歡山區停車場委外經營，希望能使交通更順暢，提高周轉率，降低環境負載量。（圖／太管處提供，下同）

▲配合高山景觀，縮小牌示量體及顏色調整為大地色以融入周邊景觀。

合歡山小風口下停車場，中巴停車格15格、小型車停車格103格、機車停車格26格、無障礙停車格 2格、婦幼停車格2格，收費標準，周一至周四 每小時20元（半小時10元），入場免費15分鐘，超過則依1小時收，61分鐘則依2小時收，無當天最高上限（$20*24H=480元）。周五至週日 每小時60元（半小時30元），入場免費15分鐘，超過則依1小時收，61分鐘則依2小時收，當天最高上限300元。

太管處也提醒民眾上山前務必先查詢路況，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，審慎評估前往，勿隨意違規停車或逆向超車、超速與疲勞駕駛，遵守交通規則以維護行車安全。

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