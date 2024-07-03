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清境星空攝影大賽即日起至9／30登場　最高獎金1.5萬

▲南投縣合歡山暗空公園。（圖／資料照片）

▲南投縣合歡山暗空公園。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今年結合清境步道夏夜活動傳統和南投星空季，推出一系列「清境夏夜星空」活動，包括即日起到9月30日舉辦的「2024清境星空攝影大賽」，歡迎民眾體驗並感受合歡山、清境之美時，也用鏡頭紀錄下絕美星空。

合歡山清境地區景色優宜，是國內外知名避暑勝地，108年通過認證成立亞洲第三座暗空公園後，吸引更多遊客到清境遊玩；而首場清境夏夜星空活動，已於6月29、30日於清境高空觀景步道登場：包括29日的「星光下的說書人」兒童互動劇場、30日舉辦「月影馴獸師-尋寶活動」，縣府風景區管理所長張昭貴指出，由於清境高空觀景步道平日夜間不開放，2個晚上的活動都深受親子遊客喜愛，既能體驗清境地區的夏夜星空，也能留下最美好的回憶。

▲清境星空攝影大賽開跑。（圖／南投縣政府提供）

▲清境夏夜星空活動和清境星空攝影大賽開跑。（圖／南投縣政府提供）

而2024清境星空攝影大賽參賽組別分為專業攝影組及最佳人氣組，最高獎金1萬5000元，且還有多項清境住宿券、下午茶券及清境農場伴手禮等好禮；縣府歡迎遊客多多參與，9月底還將與清境農場共同辦理2天市集及音樂晚會。

最新活動詳情可參閱「樂旅南投」臉書（ https://www.facebook.com/nantouwelcome ）。

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