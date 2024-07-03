奧萬大森林療癒團7／11、12開團　7／8-12聯外道路施工限團客

▲奧萬大綠野山莊於卡努風災整修後推出「生態旅遊主題房」。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大森林遊樂區在暑假初始的7月11日至12日，精心規劃一團16人的森林癒療專屬行程：遊客可入住生態旅遊主題房、在奧萬大大草原縱情跑跳、接受森林療癒的洗禮，也能品嘗體驗在地食農美食、夏夜銀河星空、專人導覽解說、步道探險。

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大園區經歷2023年8月卡努颱風肆虐，已完成大部分整修，經重新規劃設計的綠野山莊主題房推出後頗受好評，親子遊客都指定入住；遊樂區除野生動物相豐富，搭配當季日照及植物生長交錯的光影變化，讓奧萬大森林處處充滿意外驚喜，動靜皆宜的活動內容也很適合親子家庭一起共學。

▲▼奧萬大森林療癒團7月11、12日登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，「奧萬大森林療癒團」僅開1團，食宿門票全包、每人2200元起，報名專線-奧萬大自然教育中心：049-2974499，吳先生，如反應熱烈名額秒殺，可聯繫園區客製化加場-特定時間及遊程；而7月8日至12日因奧萬大聯外道路8.4公里處例行工程施行，將以團進團出方式服務團客，一般遊客在此期間請勿入園。

▲▼林業保育署南投分屬於奧萬大園區推出森林療育專屬行程，也歡迎民眾到合歡山避暑，圖為酒紅朱雀。（圖／林業保育署南投分署提供）

此外，奧萬大園區位於中海拔的環境，年均溫介於19至22度間，適合炎夏避暑；同為南投分署管轄的合歡山國家森林遊樂區也有海拔高、氣溫低的條件，是遠離平地酷熱天氣、登山的絕佳選擇：漫步在山林中可見夏季開花山芥菜、玉山筷子芥、高山薔薇、黑斑龍膽等植物，若運氣好也有金翼白眉、栗背林鴝、酒紅朱雀等鳥類伴隨，分署提醒高山地區具強烈紫外線且早晚溫差大，請上山民眾事先做好準備及規劃，避免影響避暑上山旅遊興緻。