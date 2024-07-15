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「酒紅朱雀不怕接近山友…」　劉克襄登合歡山嘆遇3大高山公害

▲▼作家劉克襄於臉書指出，在合歡群峰步道上散步，仍遇到餵食嚴重、偷煮麵食、播放音樂等高山公害老問題。（圖／翻攝自Facebook／劉克襄）

▲作家劉克襄在合歡群峰步道上仍遇到高山公害老問題。（圖／翻攝自Facebook／劉克襄）

文／中央社

作家劉克襄於臉書指出，在合歡群峰步道上散步，仍遇到餵食嚴重、偷煮麵食、播放音樂等高山公害老問題，引發討論。太管處呼籲，民眾勿以身試法，播放音樂也請放低音量。

劉克襄在臉書（Facebook）有感而發表示，岩鷚、酒紅朱雀和金翼白眉不怕接近山友，一群孩童登東峰山頂，有幾名一邊吃零嘴，一邊餵食接近的鳥類，場面愉悅，讓他不知如何開口阻止。

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劉克襄說，出發前他向服務台志工探路，志工告知不能升火煮食，但他抵達山頭，卻看見有年輕人在吃泡麵，爐頭就在旁邊，他向其中一人暗示這樣違反國家公園法，對方卻轉頭不理。

途中，一對路過的年輕人大聲播放音樂，劉克襄忍不住跟他們宣導，希望他們走進森林不該大聲喧嘩，若被特地來訪的外國人看到大聲播放音樂，何等丟臉。

網友對於劉克襄的發文討論熱烈，太魯閣國家公園管理處向媒體說明，無論是餵食野生動物或未經核准炊煮，在國家公園內均違法，甚至可能釀災，請民眾勿以身試法。另外，登山時公開播放音樂雖然未違法，但建議放低音量，不要影響他人。

■高山上的公害■ 在合歡群峰步道上散步，遇到的仍是老問題，筆記有三。 一、餵食嚴重。 岩鷚、酒紅朱雀和金翼白眉在遊客休息時，毫不畏懼地接近山友，到處探尋食物。過往難以近身觀察的高山鳥類，在舉手可及的位置，用手機便能清楚拍攝。 一群幼...

劉克襄發佈於 2024年7月13日 星期六
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