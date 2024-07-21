漢光40演習明破曉「戰力保存」揭序幕　大量戰機轉往東部洞窟隱蔽

▲漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習於22日至26日，為期5天的實兵演訓正式登場。由於各界皆評估，中共倘若武力犯台，勢必會先以飛彈襲擊台灣的關鍵基礎設施、重要據點與機場；因此，每年漢光演習皆會以「戰力保存」科目揭開序幕，西部各基地的各型戰機開始往東部基地、山壁洞窟進行隱蔽。

在本次演練構想方面，將依共軍犯台可能行動，發展想定架構，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時、實裝方式，規劃部份海空兵力實施對抗操演，置重點於軍種聯合作戰及夜戰等課目，遂行戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等連續5天4夜操演。

依照往年慣例，22日破曉時，國防部就會發布「電光操演」，緊急召回官兵回營。接著，因各界皆有評估，中共解放軍倘若以武力犯台，勢必會先以飛彈襲擊台灣的關鍵基礎設施、重要軍事據點、機場跑道等，癱瘓國軍的作戰能力。所以，國軍歷年漢光演習，都會以「戰力保存」科目拉開序幕。

▼漢光40號演習22日登場，5天4夜演習重點。（圖／記者陶本和製表）



有關戰力保存，其實就是位於台灣西部的三型主力戰機、運輸機等，會紛紛飛往東部軍事基地，好比花蓮佳山基地、台東石子山基地等，透過山壁洞窟來作為隱蔽；同時，也必須驗證後勤運補量能是否能跟上且到位，再來執行後續的反擊作為。

另外，在海軍方面，海上艦艇兵力也會依指令出港，前往指定海域佈陣；而陸軍等地面部隊，則是依令前往戰術位置，且相關後勤補給等量能，都必須確實集結。

經過一整天的戰力保存，各軍抵達戰術位置後，23日除了部分單位繼續執行戰力保存科目外，也會開始遂行反擊與反制作為，包括松山機場、關渡平原反空降操演，而觀音海灘執行反登陸與反空機降演練；在外島方面，金門則會實施實彈射擊。