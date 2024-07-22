13：30 國家警報！中部7縣市「萬安演習」　不配合最重罰15萬

▲中部7縣市萬安47號演習今天登場，下午1時30分至2時實施人車管制。（圖／ETtoday資料罩）

記者邱晟軒／綜合報導

2024年「萬安47號演習」今（22）日在中部地區率先登場，將在苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市實施人、車管制，並發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警。國防部提醒，演習實施中經警察及民防人員勸導後仍未配合者，依法最高可處15萬元罰鍰。

「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」今天開始依區域進行，22日於中部地區，23日於北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市），24日於東部及外離島地區（花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣及澎湖縣），最後於25日南部地區進行（台南市、高雄市及屏東縣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲配合演習相關規範，避免被罰款！ （圖／內政部提供）

此次演習將透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難」，同時附帶連結，民眾點選後可查看臨近避難設施。

內政部提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，駕駛人應保持鎮靜，依警察及民防執勤人員指揮，配合人、車管制。行駛於重點驗證區的車輛，聽聞防空警報時，應靠邊停車，駕駛及乘客下車並依指引就近進入防空疏散避難設施。相關避難設施地點可至[連結]查詢或使用「警政服務APP」導航至鄰近避難處所。

內政部進一步提醒，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定配合演習，各地方政府得引用民防法第25條裁處3萬元至15萬元罰鍰。