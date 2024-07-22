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萬安演習登場！　賴清德：將同步發布「空中威脅告警」測試簡訊

▲▼總統賴清德提醒「萬安演習」注意事項（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲總統賴清德提醒「萬安演習」注意事項（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者郭運興／台北報導

萬安47號演習將於22日至25日配合國軍漢光演習實施。總統賴清德今（22日）表示，演習期間，每日下午1:30到2:00，將依不同地區，實施「警報發放」、「疏散避難」及「交通管制」，若聽聞防空警報，無論行駛車輛或搭乘大眾交通都需接受引導避難。最重要的是，各地區演習當日，將同步發布「空中威脅告警」的國家級警報簡訊，大家收到簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜。

賴清德於臉書表示，「萬安47號演習」今天開始，將從今（22日）演習至週四（25日），每天下午1:30到2:00，將依不同地區，實施「警報發放」、「疏散避難」及「交通管制」。政府希望透過演習，提升民眾面對災害的緊急應變能力，也請國人配合演習及管制措施，實施疏散避難演練。

賴清德指出，演習開始，若聽聞防空警報時，要注意兩點。分別為，第一，請將行駛中的車輛，停靠於安全處下車，駕駛及乘客依警察及民防執勤人員引導，就近實施防空疏散避難。第二，大眾交通工具照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍須接受引導進行疏散避難。若搭乘公車或計程車，在演習期間仍必須臨停，乘客也要下車疏散。

賴清德強調，各地區演習當日，將同步發布「空中威脅告警」的國家級警報簡訊，大家收到簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜。

最後，賴清德提醒，每天進行演習的縣市不同，請大家注意，演習規劃如下，「22日中部，包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市」；「23日北部，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市」；「24日東部及外離島，包括花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣」；「25日南部，包括台南市、高雄市、屏東縣」

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