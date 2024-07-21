黃珊珊訪美與僑胞談第三勢力　曝民眾黨兩岸主張、台是主權獨立國家

▲民眾黨立委黃珊珊率民眾黨國際部出訪美國。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃珊珊20日訪問美國密西根州，僑胞一早即到場接機，手捧鮮花熱情接待。黃珊珊先是與5位密西根州政治領袖會面，其中台裔美籍的密西根州參議員張理（Stephanie Chang）也熱情相迎，晚間則進行首場僑胞餐會，以「台灣第三勢力」為題演講。

黃珊珊剛抵達密西根，即與當地的政界領袖及僑領進行午餐會，除了陪同的40位僑領以外，包含州參議員Stephanie Chang 、州參議員Sue Shink、州眾議員Rosemary Bayer、州眾議員Jason Morgan，以及韋斯特蘭（Westland）市長Kevin Coleman。

台裔第二代的州參議員Stephanie Chang表示，相當歡迎黃珊珊訪問密西根，提升台灣與密西根州，甚至是整個美國的關係，將會是她努力的方向。此外，Kevin Coleman相當友台，不僅曾到訪台灣兩次，長期以來在促進台灣僑民活動中發揮重要作用，深受當地台灣社區的喜愛與尊敬，此次為感謝黃珊珊對於促進台美之間的交流情誼，特地頒發表揚狀，並期待未來能與民眾黨有更多的交流。

黃珊珊晚間6點則在當地飯店The Baronette Renaissance Detroit-Novi Hotel以「台灣第三勢力」為題進行僑胞晚宴，共計一百多位僑胞參與。美中哲友會會長李維灝致詞道，猶記得二十多年前曾有立委到訪，但大多吃一頓飯就離開，不像黃珊珊在密西根州停留2天，對於密西根的重視可見一斑，且這20年來不曾有立委在大底特律地區舉行公開活動，黃珊珊是近期首位。

黃珊珊演講時提及民眾黨與其他2黨的差異，在於民眾黨沒有意識形態包袱，也不會將意識形態作為「政治操弄」的工具，在尊重大家對台灣跟中國大陸有不同的歷史記憶的前提下，目前台灣仍有超過80%以上的人傾向兩岸之間維持現狀。

黃珊珊也說，對民眾黨而言，台灣已經是主權獨立的國家，有自己的政府、軍隊、貨幣及人民，跟中國大陸雖有歷史淵源，但互不涉及治權，所以民眾黨主張「台灣自主，兩岸和平」，希望在此前提下與中國大陸開展友善的對話、降低惡意螺旋，確保兩岸之間不會有擦槍走火的機會。

會後，黃珊珊也準備其著作「城市・程式：打造幸福台北市，黃珊珊堅持初心的體制改革之旅」作為互動禮。黃珊珊此次率領民眾黨國際部出訪美國，預計在美停留至7月26日，除底特律地區外，還將前往華府及紐約與當地智庫及僑胞會面。