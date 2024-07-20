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路透：美日本合作生產愛國者飛彈　波音來不及產關鍵零件成阻礙

▲▼愛國者飛彈系統。（圖／美國陸軍）

▲美國計劃利用日本工廠來提高愛國者防空飛彈的產量，但波音的零件卻成為阻礙。（圖／美國陸軍）

記者葉睿涵／綜合報導

消息人士透露，美國計劃利用日本工廠來提高愛國者防空飛彈的產量，以應對烏克蘭防禦俄羅斯攻擊的需求，但由於波音公司生產的關鍵零件短缺，導致美國被迫延遲在日本實行相關計畫。

據路透社報導，2名日本政府官員和2名消息人士指出，日本三菱重工目前已在國防承包商洛克希德馬丁（Lockhead Martin）的許可下，每年生產約30枚PAC-3飛彈，並計劃將產量增加到60枚。

一名知情人士表示，美國希望在全球範圍內將愛國者防空飛彈的年產量從500枚提高到750枚，但如果缺乏飛彈追蹤器，日本根本不可能擴產。另一名消息人士認為，由於供應短缺，三菱重工可能需要數年的時間才能提高產量。

日本的生產受阻表明了華盛頓在將全球盟友的工業幫助融入其複雜的供應鏈方面面臨挑戰。波音公司去年已開始擴建其在美國的工廠，以將產量提高30%，但該公司的新生產線要到2027年才能投入營運。

面對供應不足的問題，波音將問題轉給了洛克希德馬丁，而洛克希德馬丁則表示，該公司將在2027年前將愛國者系統的產量從500架增加到650架。即使有足夠的飛彈追蹤器，要將日本的年產量擴大到60枚以上，仍需要三菱重工建立更多的產能。這可能需要數千萬美元的投資。

此前，日本政府已同意向希望擴大生產的軍工企業提供財政幫助，但這些補貼只適用於為日本自衛隊提供的設備，不適用於出口。因此，三菱重工或美國可能需要為新的PAC-3工廠自行掏腰包。截至目前為止日本防衛省和三菱重工都拒絕對此事置評。

日本和美國的外交與國防部長本月將在東京舉行會談，預計會談內容將包括深化防務工業合作，而愛國者項目也被視為這一努力的關鍵部分。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）稱，這是一個「歷史性決定」，並指出這將有助於緩解美國國防承包商的壓力。

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