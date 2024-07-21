　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國核武庫存「罕見解密」　截至去年9月擁3748枚核彈頭

▲▼「LGM-30G義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道導彈。（圖／美國空軍）

▲美軍6月4日發射一枚未裝載核彈頭的「LGM-30G義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道導彈。（圖／翻攝美國空軍）

記者吳美依／綜合報導

美國國家核安全管理局（NNSA）20日罕見公布最新的核武庫存數據，截至2023年9月，美國核彈頭儲備量為3748枚。

根據NNSA公布報告書，3748枚核彈頭的數量，與1967年財政年度末的最高值3萬1255枚相比，減少了88%，與1989年柏林圍牆倒塌的2萬2217枚相比，也下降了83%。

1994至2023年財政年度，美國一共拆除1萬2088枚核彈頭，目前還有大約2000枚已經退役，正在等待拆除。1991年9月30日以來，美國的非戰略核武數量已減少逾90%。

▼NNSA公布美國最新核武庫存數據。點圖可放大。（圖／翻攝energy.gov）

▲▼美國國家核安全管理局（NNSA）20日罕見公布最新的核武庫存數據，截至2023年9月，美國核彈頭儲備量為3748枚。（圖／翻攝energy.gov）

美國科學家聯合會（FAS）也肯定政府解密核武庫存的行動，「這個決定符合美國對於核武透明度的承諾，FAS呼籲所有其他擁核國家也遵循這個重要先例。」

FAS先前曾要求政府公布2021、2022、2023年財政年度的核武庫存，但都遭到拒絕，「FAS認為，這些資訊被錯誤地隱瞞了。今天的解密決定，證實了我們的信念，也就是公布庫存，不會對美國國安造成負面影響，而是應該被提供給民眾的資訊。」

ET快訊
高雄男搬家3500萬賣房！　全大樓住戶掛紅條慶祝
巴比侖颱風生成「沒有藤原效應」　侵台機率曝
林襄大巨蛋激喊「臭馬傑森」　馬傑森回應了
獨／士官休假探親　騎車撞違停貨車不治！妻小生活陷困境
快訊／PTT發聲明認了！　補教男疑現任站長
林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」　本人親回
快訊／旅客對空姐說「帶手榴彈」被帶走！　虎航延誤2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求　原因曝光

屎攻不可忍！南韓決定邊境「擴音機全開」　照三餐播音樂吵死北韓人

美國核武庫存「罕見解密」　截至去年9月擁3748枚核彈頭

修電線桿觸電！工人「全身冒煙」高掛半空　身體、衣服全燒焦

日AV黑幕！少女被誘進小房間「逼拍暴力性侵片」　男男包圍逃不掉

川普炫耀好交情　曾邀金正恩一起「看棒球比賽」：放輕鬆一點

以色列把葉門港巿「轟成火海」3死87傷　青年運動誓言反擊

槍手手機解密！除了川普「也搜尋拜登資料」　下載保存2人照片

要向台灣收保護費？　共和黨議員：川普執政時期「對台軍售最多」

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求　原因曝光

屎攻不可忍！南韓決定邊境「擴音機全開」　照三餐播音樂吵死北韓人

美國核武庫存「罕見解密」　截至去年9月擁3748枚核彈頭

修電線桿觸電！工人「全身冒煙」高掛半空　身體、衣服全燒焦

日AV黑幕！少女被誘進小房間「逼拍暴力性侵片」　男男包圍逃不掉

川普炫耀好交情　曾邀金正恩一起「看棒球比賽」：放輕鬆一點

以色列把葉門港巿「轟成火海」3死87傷　青年運動誓言反擊

槍手手機解密！除了川普「也搜尋拜登資料」　下載保存2人照片

要向台灣收保護費？　共和黨議員：川普執政時期「對台軍售最多」

爭取連任中評會主委　賴瑞隆揭成績：落實黨紀才能給人民改革形象

台中男跟女友分手想不開　「警界肌肉猛男」出動及時救命

愛情vs麵包選啥？31歲台八女神「已買房」　網友答案一面倒！

派系消長很正常　英系議員：小英總統沒聊到全代會

高溫熱死魚！嘉義東石「水中屋」魚蝦翻肚暴斃　公所急派員清理

獨／鄰曝一週沒見人　警消破門搶救「意圖輕生女」結局翻轉　

巴比侖颱風生成「沒有藤原效應」　專家曝侵台機率

24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光　父母曾勸阻：別再吃了

缺席賴清德上任首次全代會　蔡英文：另有行程不克出席

「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

國際熱門新聞

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

Hello Kitty「是人」　粉絲震驚

16歲短跑天才突放慢速度！　扯遭3對手連續超車淘汰

少女被誘進小房間　逼拍暴力性侵片

3秒現世報！　17歲少年搶老人手機遭公車撞死

惡鄰偷電3年　害他們一家電費暴增17萬

釀「全球最慘IT災難」　Crowdstrike市值崩近3000億

日媒估：凱米下周升級「強颱」直撲沖繩

即／屎攻又來！　北韓再向南韓空飄穢物氣球

快遞員把25kg包裹丟院子！狗狗遭活活壓死

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

微軟：當機估影響全球850萬台裝置

孟加拉動盪至少133死　當局下令「格殺勿論」

CrowdStrike更新全球大當機　暴露風險

更多熱門

相關新聞

美國女眾議員胰臟癌逝　發現到離世僅1個月

美國女眾議員胰臟癌逝　發現到離世僅1個月

美國德州民主黨籍聯邦眾議員李希娜（Sheila Jackson Lee）一生奉獻於倡導爭取非裔人士平權，曾經常公開反對警察的暴行，還曾嚴厲批評前總統川普，今年6月初才向外界宣布罹患胰臟癌的消息，豈料才經過1個多月後便駕鶴西歸，享壽74歲，令美國政界感到萬分悲痛。

美日合作生產愛國者飛彈　波音零件成阻礙

美日合作生產愛國者飛彈　波音零件成阻礙

川普抱著的小女孩是誰？可愛打呵欠模樣曝

川普抱著的小女孩是誰？可愛打呵欠模樣曝

民主黨眾議員吐「拜登認不出我」：他贏不了川普

民主黨眾議員吐「拜登認不出我」：他贏不了川普

布林肯下周會王毅　強調避免台海衝突重要性

布林肯下周會王毅　強調避免台海衝突重要性

關鍵字：

核武庫存美國核彈頭核裁軍透明度

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」 專家：周四風雨最明顯

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

名店連倒　花蓮業者嘆：沒人敢來

今恐雙颱共舞！　凱米最新各國路徑出爐

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」

即／遊覽車國道擦撞護欄停中內線車道　駕駛送醫不治

林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

更多

最夯影音

更多

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面