美國核武庫存「罕見解密」　截至去年9月擁3748枚核彈頭

▲美軍6月4日發射一枚未裝載核彈頭的「LGM-30G義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道導彈。（圖／翻攝美國空軍）



記者吳美依／綜合報導

美國國家核安全管理局（NNSA）20日罕見公布最新的核武庫存數據，截至2023年9月，美國核彈頭儲備量為3748枚。

根據NNSA公布報告書，3748枚核彈頭的數量，與1967年財政年度末的最高值3萬1255枚相比，減少了88%，與1989年柏林圍牆倒塌的2萬2217枚相比，也下降了83%。

1994至2023年財政年度，美國一共拆除1萬2088枚核彈頭，目前還有大約2000枚已經退役，正在等待拆除。1991年9月30日以來，美國的非戰略核武數量已減少逾90%。

▼NNSA公布美國最新核武庫存數據。點圖可放大。（圖／翻攝energy.gov）



美國科學家聯合會（FAS）也肯定政府解密核武庫存的行動，「這個決定符合美國對於核武透明度的承諾，FAS呼籲所有其他擁核國家也遵循這個重要先例。」

FAS先前曾要求政府公布2021、2022、2023年財政年度的核武庫存，但都遭到拒絕，「FAS認為，這些資訊被錯誤地隱瞞了。今天的解密決定，證實了我們的信念，也就是公布庫存，不會對美國國安造成負面影響，而是應該被提供給民眾的資訊。」