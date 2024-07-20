美國女眾議員胰臟癌病逝！發現到離世「僅1個月」　曾獲陳水扁接見

▲美國德州民主黨籍聯邦眾議員李希娜因罹患胰臟癌病逝，享壽74歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國德州民主黨籍聯邦眾議員李希娜（Sheila Jackson Lee）一生奉獻於倡導爭取非裔人士平權，曾經常公開反對警察的暴行，還曾嚴厲批評前總統川普，今年6月初才向外界宣布罹患胰臟癌的消息，豈料才經過1個多月後便駕鶴西歸，享壽74歲，令美國政界感到萬分悲痛。

根據美媒CNN，李希娜是德克薩斯州第18選區的聯邦眾議員，自從1994年當選後便連霸15屆，1950年誕生於紐約皇后區的她是首批從耶魯大學畢業的女性之一，曾先後擔任波士頓法官、市議員，數十年來是美國黑人（非裔人士）權利的捍衛者和倡導者，曾因反對伊拉克戰爭而獲得進步派人士欽佩。

▲我國前總統陳水扁曾於2001年6月接見美國德州眾議員李希娜。（圖／中華民國外交部官網）

李希娜去年曾競選休士頓市長未果，今年早些時候在18選區初選時以60%選票勝出，然而她卻突然於今年6月2日向外界宣布，被醫師診斷出罹患胰臟癌的消息，未來將依照醫師制定的計畫接受治療，當時她還表示每年有數萬名美國人受到該疾病折磨。

李希娜當時表示，「儘管治療道路艱難，但堅信上帝會賜予力量」。

未料，李希娜的家屬卻於當地時間19日發表聲明，證實李希娜病逝的消息，距離發現罹癌僅經過1個多月。

報導指出，李希娜曾經是「六月節」（Juneteenth，黑奴解放紀念日）制定為全國性節日的立法提案人之一。另外，根據我中華民國外交部的官網，李希娜擔任眾議員時，曾經於2001年6月3日獲得前總統陳水扁接見。