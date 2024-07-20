　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國女眾議員胰臟癌病逝！發現到離世「僅1個月」　曾獲陳水扁接見

▲▼美國德州民主黨籍聯邦眾議員李希娜因罹患胰臟癌病逝，享壽74歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國德州民主黨籍聯邦眾議員李希娜因罹患胰臟癌病逝，享壽74歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國德州民主黨籍聯邦眾議員李希娜（Sheila Jackson Lee）一生奉獻於倡導爭取非裔人士平權，曾經常公開反對警察的暴行，還曾嚴厲批評前總統川普，今年6月初才向外界宣布罹患胰臟癌的消息，豈料才經過1個多月後便駕鶴西歸，享壽74歲，令美國政界感到萬分悲痛。

根據美媒CNN，李希娜是德克薩斯州第18選區的聯邦眾議員，自從1994年當選後便連霸15屆，1950年誕生於紐約皇后區的她是首批從耶魯大學畢業的女性之一，曾先後擔任波士頓法官、市議員，數十年來是美國黑人（非裔人士）權利的捍衛者和倡導者，曾因反對伊拉克戰爭而獲得進步派人士欽佩。

▲▼我國前總統陳水扁曾經於2001年6月接見美國德州眾議員李希娜。（圖／中華民國外交部官網）

▲我國前總統陳水扁曾於2001年6月接見美國德州眾議員李希娜。（圖／中華民國外交部官網）

李希娜去年曾競選休士頓市長未果，今年早些時候在18選區初選時以60%選票勝出，然而她卻突然於今年6月2日向外界宣布，被醫師診斷出罹患胰臟癌的消息，未來將依照醫師制定的計畫接受治療，當時她還表示每年有數萬名美國人受到該疾病折磨。

李希娜當時表示，「儘管治療道路艱難，但堅信上帝會賜予力量」。

未料，李希娜的家屬卻於當地時間19日發表聲明，證實李希娜病逝的消息，距離發現罹癌僅經過1個多月。

報導指出，李希娜曾經是「六月節」（Juneteenth，黑奴解放紀念日）制定為全國性節日的立法提案人之一。另外，根據我中華民國外交部的官網，李希娜擔任眾議員時，曾經於2001年6月3日獲得前總統陳水扁接見。

ET快訊
快訊／國家警報大響！8縣市豪大雨特報　大雷雨灌高雄
快訊／國10火燒車！駕駛驚險逃命
「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐
鄭佩佩離世捐腦！「非典型帕金森」腦庫超需要　台大醫揭原因
秦良丰將退伍！航特部回應　秦爸爸感謝信曝光
快訊／龜記店員「冰安全帽」　最新懲處出爐！
1500人被迫睡成田機場！　搶不到長椅「睡地板」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列占領巴勒斯坦領土爭議　國際法院認定違法

凱米生成！日媒估這時間點升級「強颱」　預測路徑曝：直撲沖繩

美國女眾議員胰臟癌病逝！發現到離世「僅1個月」　曾獲陳水扁接見

快遞員把「25kg包裹」丟進院子！　狗狗午睡遭活活壓死

日本2海鷹相撞墜海失蹤！搜索3月　疑在水深5500m尋獲殘骸

微軟大當機！1500人被迫睡成田機場　搶不到長椅「只能睡地板」

若台海爆發戰爭　美軍最高將領：有信心擊敗中國

撞衫朴涎鎮？韓公開奧運隊服　中國網友狠酸：是《黑暗榮耀》囚服？

21歲正妹高材生「陳屍汽車後座」！男同學暗戀不成　虐殺焚屍

川普怨台灣「搶生意」　衛報分析守住半導體霸權理由

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

以色列占領巴勒斯坦領土爭議　國際法院認定違法

凱米生成！日媒估這時間點升級「強颱」　預測路徑曝：直撲沖繩

美國女眾議員胰臟癌病逝！發現到離世「僅1個月」　曾獲陳水扁接見

快遞員把「25kg包裹」丟進院子！　狗狗午睡遭活活壓死

日本2海鷹相撞墜海失蹤！搜索3月　疑在水深5500m尋獲殘骸

微軟大當機！1500人被迫睡成田機場　搶不到長椅「只能睡地板」

若台海爆發戰爭　美軍最高將領：有信心擊敗中國

撞衫朴涎鎮？韓公開奧運隊服　中國網友狠酸：是《黑暗榮耀》囚服？

21歲正妹高材生「陳屍汽車後座」！男同學暗戀不成　虐殺焚屍

川普怨台灣「搶生意」　衛報分析守住半導體霸權理由

颱風將至！嘉義縣籲請農漁民及作業船隻　注意颱風動態

滷味只賣2小時「以為同學家很窮」　真相驚呆她：很多隱形富人

同意數未達門檻！　桃園文青里長謝嘉仁罷免案未通過

直擊／熱狗現身音樂祭「秒被民眾包圍」！　瘦子老婆也挺孕肚到場

以色列占領巴勒斯坦領土爭議　國際法院認定違法

快訊／國家警報大響！8縣市豪大雨特報　大雷雨灌高雄

凱米會更強！達中颱上限　下周三最關鍵「高壓決定西折角度」　

快訊／國10仁武段火燒車！駕駛驚險逃命　占用外車道、路肩

凱米生成！日媒估這時間點升級「強颱」　預測路徑曝：直撲沖繩

美國女眾議員胰臟癌病逝！發現到離世「僅1個月」　曾獲陳水扁接見

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

日氣象廳預測曝！最快24小時內雙颱共舞

泰投毒案嫌犯身份曝！老公是杜拜億萬富豪

川普遭槍擊「後方女子」行為詭異　身份疑曝光大有來頭

川普遇刺「背後詭異女」大有來頭？　FBI回應了

屁孩「自製炸彈」誤引爆慘死　屍塊噴飛

川普演說5大亮點一次看　再提台灣瀕三戰邊緣

3越南女在日本UNIQLO「狂偷256萬服飾」

微軟大當機　外媒：IT史上規模最大

手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前竟看色色

民主黨眾議員吐「拜登認不出我」：他贏不了川普

微軟大當機！1500人被迫睡成田機場

朋友玩笑「愛的抱抱」　她墜3樓斃命

氣溫直飆50度！男「用陽光煎蛋」5秒就熟了

男帶女兒到海邊遭落石砸背！2月大女嬰慘死

更多熱門

相關新聞

快遞員把25kg包裹丟院子！狗狗遭活活壓死

快遞員把25kg包裹丟院子！狗狗遭活活壓死

美國洛杉磯一名快遞司機在送貨時，直接將重達55磅（約25公斤）的包裹丟進收件人家的院子，導致當時正躺在地上的瑪爾濟斯當場被活活壓死。飼主悲痛表示，司機根本沒有確認那裡是否有狗狗或是人，他的行為更可能殺了任何一個在院子裡玩耍的小孩。

美日合作生產愛國者飛彈　波音零件成阻礙

美日合作生產愛國者飛彈　波音零件成阻礙

隔離期間逼退加劇　拜登惱火黨內落井下石

隔離期間逼退加劇　拜登惱火黨內落井下石

川普抱著的小女孩是誰？可愛打呵欠模樣曝

川普抱著的小女孩是誰？可愛打呵欠模樣曝

民主黨眾議員吐「拜登認不出我」：他贏不了川普

民主黨眾議員吐「拜登認不出我」：他贏不了川普

關鍵字：

北美要聞美國眾議員德州民主黨李希娜Sheila Jackson Lee胰臟癌

讀者迴響

熱門新聞

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

太陽聯盟「軍火庫」被逮　驚人背景起底

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

愛吃回頭草的三大星座！

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

更多

最夯影音

更多

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面