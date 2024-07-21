健檢「1指標」連3年紅字！40歲工程師慘中風：一堆人不知道

▲40歲科技業工程師，因中風由妻子陪同就診。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

健檢可以早期發現潛在的健康問題或疾病，甚至在症狀出現之前就發現，有助於及早治療，提高治療效果和康復機率，因此許多公司定期為員工提供健檢，但大家看到紅字會注意嗎？日前醫師劉博仁就分享自己經手的病患，一名40歲男子，連續3年的CRP（C反應性蛋白）都超標，但都沒有重視，最終導致中風。

劉博仁在「小宇宙大爆發」節目中表示，急性發炎通常會引起明顯不適，因此患者會立即就醫求助，然而慢性發炎病灶和疼痛感不明顯的話，就容易被患者忽視，因此平常也可以通過健檢報告來檢測身體是否存在慢性發炎。他也解釋說，慢性發炎最容易辨識的就是三高，即高血脂、高血壓和高血糖，可通過檢測血脂、血壓（收縮壓和舒張壓）和血糖（飯前血糖和糖化血色素）來判斷身體狀況。

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此外，劉博仁特別提醒，白血球數值、CRP（C反應性蛋白）和ESR（紅血球沉降速率）這三個數字也非常重要，白血球數值通常為5000至10000，數值升高意味著身體正在發炎；CRP是肝臟分泌的一種特殊蛋白，健康者的上限為1，當人體發炎時，CRP數值會上升；ESR則是數值越高越不利，正常年輕人的ESR應在0至20mm/hour之間。

劉博仁分享了自己遇到的個案，一名40歲的科技業工程師由妻子陪同就診，該名患者也提到，公司有定期提供健檢，但他並沒有注意紅字，特別是CRP連續3年超標，血脂也異常，但都沒有重視，最終導致中風。

在經過劉博仁詢問後，患者也坦承，由於自己工作繁忙、久坐少動、飲食多肉少蔬菜，導致了慢性發炎的體質。劉博仁強調，民眾應重視每次健檢報告，並採取健康的飲食和生活方式，以避免致命疾病的發生。

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