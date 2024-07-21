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社會 社會焦點 保障人權

涉創意私房偷拍！中和補習班「犯罪現場曝」：花3天精心整修

四叉貓（劉宇）貼出疑似犯罪現場。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

▲四叉貓（劉宇）貼出疑似犯罪現場。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

圖文／CTWANT

新北市中和區某私立補習班蘇姓負責人，涉在補習班廁所裝設針孔偷拍女學生如廁，同時也被查出涉加入「創意私房」會員，17日遭拘提，豈料19日不明原因墜樓亡。四叉貓（劉宇）貼出疑似犯罪現場，從貼文內容可知，蘇姓負責人花了3天整修。

檢視補習班於2020年11月貼文，內文提到，如果將髒亂的環境整頓乾淨，那整體的環境就會變得很舒服，補習班一樣可以打造飯店等級的設備，「這個是主任我花了3天熬夜到早上自己整修，因為請人太貴了，我們小店比較窮。」

▲▼ 。（圖／）

▲該補習班曾經分享浴室照。（圖／翻攝自劉宇臉書）

四叉貓酸，「蘇老師半夜整修的補習班浴室，今天清晨因為被人爆料的關係，蘇老師的幾個社群帳號已經關閉或個資上鎖，剩下沒關閉的大概還沒猜到密碼吧，建議要備份、要朝聖、要收集資料的盡快，我覺得這些帳號應該活不到明天。」

據了解，蘇姓負責人為「創意私房」會員，在補習班廁所裝針孔，偷拍女學生如廁，影片高達上百部，初估至少10名未成年少女受害。

之後蘇姓負責人還被起底，竟是PTT現任版務站長。對此，PTT站方稍早發聲明強調，未來PTT站方會依法配合檢警機關就本案之調查，以釐清是否有使用者因此受害。

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