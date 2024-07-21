日本新宿餐酒館「謝絕中國人韓國人」挨轟　老闆：我才是受害者

▲新宿一間餐酒館「謝絕中國人、韓國人」。（圖／翻攝X@okubo_BAR）

記者吳美依／綜合報導

日本東京新宿區一間義式餐酒館，因為在門口公告「謝絕中國人、韓國人」而引發爭議，甚至被批評排外。不過，老闆卻私下喊冤，「我才是受害者」。

《FLASH》報導，「大久保酒吧」（大久保バル）在門口玻璃上表示，儘管現在人們經常談論多樣性和包容等話題，但因為不想帶著不愉快的心情工作，所以「謝絕中國人和韓國人」，旁邊還加上音符與笑臉符號。老闆在官方X帳號轉貼照片時，也大呼「清爽」。

這間酒吧位於JR新大久保站附近巷弄，該站周邊被形容是「東京都數一數二、多種族聚集的地方」，吸引許多外國人居住與消費，卻出現一間被批評「排外主義」的店家，更加引發熱議。

許多網友批評，這種公告是無禮、歧視、排外，甚至砲轟「懷著這種心的廚師，做出來的料理肯定也不好吃。」不過，也有網友力挺老闆有選擇客人的權利，藉此保護店家與員工。

一名熟客受訪時透露，老闆待人親切，餐點價格親民又好吃，所以忠實顧客非常多，被問及公告風波時，不僅沒有沮喪，還很爽快地表明不打算撤回言論，「因為從根本上來說，我才是受害者。」

儘管熟客沒有透露原因，但「大久保酒吧」官方X曾寫道，「如果不花錢，態度還很差的話，被禁止入內也是很正常的喔」，還直接點名，已經第二次遇到此類韓國客人。