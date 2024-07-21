川普點名特勤局！　揭維安疏漏「沒人說過這件事」

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國78歲前總統川普近期接受福斯新聞專訪，在提前曝光的節目訪談內容中，川普點名特勤局，在槍案發生之前，他並未收到任何事前警告，「沒人說過這件事」。

川普接受福斯新聞主持人華特斯（Jesse Watters）專訪時，談及賓州造勢活動上發生的槍擊事件。華特斯表示，在槍案發生之前，其實特勤局已監控20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）一小時，「當時沒人叫你不要上台嗎？」

川普稱，「沒人說過這件事，沒人提過有問題，他們其實可以說，我們再等個15分鐘、20分鐘、5分鐘。但沒人說過，我認為這是一個錯誤。」接著針對槍手爬上屋頂的行徑，川普也提出質疑，「有人怎麼爬上那個屋頂的？而且他為何沒被舉報？因為有人目擊他在屋頂上。」

Clip of Trump interview with Jesse Watters - Trump says he was never warned of the threat. pic.twitter.com/5TLw0dhCGk — Karli Bonne’ ???????? (@KarluskaP) July 21, 2024

▲這段訪談將於美東22日晚間8時（台灣23日上午8時）播出。

紐約郵報指出，克魯克斯早在案發前3小時就引發相關人員的注意，因為他當時帶著測距儀（用於測量遠距射擊的儀器）穿越安檢區，當時安檢人員並未把他擋下。在川普上台約1小時之前，有員警發現克魯克斯使用測距儀。隨後在槍案發生前的幾分鐘，兩名員警發現他在屋頂上，拍下他的可疑身影發出警報。

然而槍手最終仍朝川普開了數槍，川普右耳受傷濺血，並造成造勢現場一名觀眾喪命。