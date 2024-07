川普點名特勤局！　揭維安疏漏「沒人說過這件事」

▲美國前總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國78歲前總統川普近期接受福斯新聞專訪,在提前曝光的節目訪談內容中,川普點名特勤局,在槍案發生之前,他並未收到任何事前警告,「沒人說過這件事」。

川普接受福斯新聞主持人華特斯(Jesse Watters)專訪時,談及賓州造勢活動上發生的槍擊事件。華特斯表示,在槍案發生之前,其實特勤局已監控20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)一小時,「當時沒人叫你不要上台嗎?」

川普稱,「沒人說過這件事,沒人提過有問題,他們其實可以說,我們再等個15分鐘、20分鐘、5分鐘。但沒人說過,我認為這是一個錯誤。」接著針對槍手爬上屋頂的行徑,川普也提出質疑,「有人怎麼爬上那個屋頂的?而且他為何沒被舉報?因為有人目擊他在屋頂上。」

Clip of Trump interview with Jesse Watters - Trump says he was never warned of the threat. pic.twitter.com/5TLw0dhCGk