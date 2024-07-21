謝龍介勸民主黨千萬別換拜登！　曝「本黨有慘痛經驗」引全場爆笑

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

記者郭運興／台北報導

美國2024總統大選即將到來，美國總統拜登選情吃緊，民主黨撤換他聲音越來越明顯，更有黨內重量級人士出面勸退。對此，國民黨立委謝龍介19日表示，選舉有時候看得不是實力，而是看八字、看命運。但他也苦勸，民主黨不要輕易換掉拜登，美國選舉僅剩三個多月，必須各州造勢，從現在就已經開始催票，現在是要怎麼換人？更自嘲「本黨有慘痛的經驗，千萬不要換」，引來全場爆笑。



謝龍介於節目《關鍵時刻》表示，如果民主黨這樣換掉拜登，對他真的太殘忍，台灣有句話是這樣說，「活到八十歲，不用拿拐杖還可以工作」，這非常重要，拜登現在狀況，雖然沒拿拐杖，但能不能繼續工作，外界有很大的疑問。

謝龍介指出，而川普躲過槍擊，因為搖頭晃耳才能躲過，台灣人會說這樣「沒有定性」，但就是這樣才順利躲過子彈，救了自己一命，這叫福星。另外，川普跟拜登僅差三歲，但川普展示的氣勢、動作，完全可以看出比拜登厲害許多。

謝龍介說，拜登已經說即使外界不再捐款，他也會堅持選下去，但政治現實並非個人的事情。日本的政治觀察家已經分析，民主黨總統一定會輸，國會議員會獲勝。他則認為，選舉有時候看得不是實力，而是看八字、看命運。

謝龍介強調，拜登現在遇到黨內危機，民主黨不要輕易換掉拜登，因為「本黨有慘痛的經驗，不要換」，讓全場主持人與來賓忍不住笑出聲。他分析，美國選舉僅剩三個多月，近百天時間，美國選舉必須各州造勢，從現在就已經開始催票、催「通訊投票」，現在是要怎麼換人？

最後，謝龍介強調，不管選舉結果是川普或拜登當選，大家都不用擔心，美國制度健全，都不會影響到美國對中國的政策，更不會改變對台灣的態度，所以台灣現階段只能做好自己，持續關心即可。

回顧2016年總統大選，國民黨選前提名洪秀柱參選，但在同年卻突然「換柱」，變成徵召時任黨主席的朱立倫出馬，但當時僅剩三個多月就必須投票，最終如外界預期，國民黨敗選收場。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）