川普槍擊後民調出爐！　逾30％民主黨選民：全是自導自演

▲有約三分之一的民主黨支持者認為，川普遭槍擊全是自導自演。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普13日在賓州造勢活動遭槍擊受傷，而最新民調顯示，有約三分之一的民主黨支持者認為，川普遭槍擊全是「自導自演」，就連共和黨人中，也有12％的人認為，這整起事件很可能全是策劃好的。

根據《新聞週刊》報導，晨間諮詢公司（Morning Consult）進行的民調結果顯示，在川普槍擊案發生後，有略超過33％的民主黨支持者認為，這一切全都是川普自導自演；甚至也有12％的共和黨支持者認為，這一切都是策畫好的。

若不分黨派，約有20％的選民認為，槍案是自導自演的說法相當可信；但大多數的人（約62%）表示，這種無根據的說法並不可信，其餘選民則沒有意見或不確定。

此外，約38%的人認為川普本人應對這起槍案負責，因為從國會山莊暴動事件來看，是他在整個政治圈中掀起了暴力浪潮；相反來看，有29%的受訪者認為應該責怪拜登。

民調結果也顯示，超過一半的受訪選民擔心隨著11月選舉進入倒數，未來幾個月可能會發生更多暴力事件；約有53%的民主黨選民表示他們「非常擔心」與選舉相關的暴力事件，52%的共和黨選民也有同樣的擔憂。