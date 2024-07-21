　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普槍擊後民調出爐！　逾30％民主黨選民：全是自導自演

▲▼川普臉部爆血，向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

▲有約三分之一的民主黨支持者認為，川普遭槍擊全是自導自演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普13日在賓州造勢活動遭槍擊受傷，而最新民調顯示，有約三分之一的民主黨支持者認為，川普遭槍擊全是「自導自演」，就連共和黨人中，也有12％的人認為，這整起事件很可能全是策劃好的。

根據《新聞週刊》報導，晨間諮詢公司（Morning Consult）進行的民調結果顯示，在川普槍擊案發生後，有略超過33％的民主黨支持者認為，這一切全都是川普自導自演；甚至也有12％的共和黨支持者認為，這一切都是策畫好的。

若不分黨派，約有20％的選民認為，槍案是自導自演的說法相當可信；但大多數的人（約62%）表示，這種無根據的說法並不可信，其餘選民則沒有意見或不確定。

此外，約38%的人認為川普本人應對這起槍案負責，因為從國會山莊暴動事件來看，是他在整個政治圈中掀起了暴力浪潮；相反來看，有29%的受訪者認為應該責怪拜登。

民調結果也顯示，超過一半的受訪選民擔心隨著11月選舉進入倒數，未來幾個月可能會發生更多暴力事件；約有53%的民主黨選民表示他們「非常擔心」與選舉相關的暴力事件，52%的共和黨選民也有同樣的擔憂。

ET快訊
全場觀眾都在喊「王建民」！　曾子祐震撼：耳朵刺痛
獨／暗網賣創意私房會員資料　檢警2行動「駭客滅站無法滅證」
Energy書偉老婆脫了！　謝京穎一轉身辣翻
賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓
快訊／國家警報響！　7縣市豪大雨特報
昔告曾格爾！　她揭江坤俊妻「不離婚」內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴黎奧運聯名水壺「竟含有害物質」　法國當局全面召回

日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲

微軟全球大當機「俄羅斯卻沒事」　全因這套作業系統

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜　接替人選須公開選出

川普點名特勤局！　揭維安疏漏「沒人說過這件事」

日本新宿餐酒館「謝絕中國人韓國人」挨轟　老闆：我才是受害者

川普槍擊後民調出爐！　逾30％民主黨選民：全是自導自演

致死率75%！印度14歲少年感染立百病毒　當局下令戴口罩

新娘穿「透視白紗」下身洩出白色三角　挨酸：史上最糟糕婚紗

日本「赤軍」成員城崎勉獄中噎死　曾向美日大使館發射火箭炮

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

巴黎奧運聯名水壺「竟含有害物質」　法國當局全面召回

日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲

微軟全球大當機「俄羅斯卻沒事」　全因這套作業系統

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜　接替人選須公開選出

川普點名特勤局！　揭維安疏漏「沒人說過這件事」

日本新宿餐酒館「謝絕中國人韓國人」挨轟　老闆：我才是受害者

川普槍擊後民調出爐！　逾30％民主黨選民：全是自導自演

致死率75%！印度14歲少年感染立百病毒　當局下令戴口罩

新娘穿「透視白紗」下身洩出白色三角　挨酸：史上最糟糕婚紗

日本「赤軍」成員城崎勉獄中噎死　曾向美日大使館發射火箭炮

栗山英樹來台訪明星賽擁抱王柏融　期待孫易磊「健康升上一軍」

李小龍棺木運送途中離奇爆開？　資深電影人證實：確有此事

新國會成績單！羅智強、洪孟楷時間管理大師　質詢數全立院最多

紅蘿蔔的親戚是香菜！專家解「品種之謎」：各有營養價值

巴黎奧運聯名水壺「竟含有害物質」　法國當局全面召回

爆料王威晨「注重外型」　吳念庭：球星魅力不用說

日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲

曾總實驗室讓曾子祐守三壘　全場喊王建民震撼耳朵痛

皮卡丘面膜每款都不一樣　小魔女DoReMi出icash2.0必收

健檢「1指標」連3年紅字！40歲工程師慘中風：一堆人不知道

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

Hello Kitty「是人」　粉絲震驚

少女被誘進小房間　逼拍暴力性侵片

16歲短跑天才突放慢速度！　扯遭3對手連續超車淘汰

孟加拉下格殺令　美調升旅遊警示至最高

3秒現世報！　17歲少年搶老人手機遭公車撞死

惡鄰偷電3年　害他們一家電費暴增17萬

屎攻不可忍！南韓「擴音機全開」吵死北韓人

釀「全球最慘IT災難」　Crowdstrike市值崩近3000億

日媒估：凱米下周升級「強颱」直撲沖繩

即／屎攻又來！　北韓再向南韓空飄穢物氣球

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

快遞員把25kg包裹丟院子！狗狗遭活活壓死

微軟大當機！馬斯克PO梗圖狠酸成最大贏家

更多熱門

相關新聞

謝龍介勸民主黨千萬別換拜登！　曝「本黨有慘痛經驗」引全場爆笑

謝龍介勸民主黨千萬別換拜登！　曝「本黨有慘痛經驗」引全場爆笑

美國2024總統大選即將到來，拜登選情吃緊，民主黨撤換他的傳聞越來越明顯，更有黨內重量級人士出面勸退。對此，國民黨立委謝龍介19日表示，選舉有時候看得不是實力，而是看八字、看命運。但他也苦勸，民主黨不要輕易換掉拜登，美國選舉僅剩三個多月，必須各州造勢，從現在就已經開始催票，現在是要怎麼換人？更自嘲「本黨有慘痛的經驗，千萬不要換」，引來全場爆笑。

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求

川普曾邀金正恩「看棒球」：放輕鬆一點

川普曾邀金正恩「看棒球」：放輕鬆一點

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

要向台收保護費？　共和黨人：川普對台軍售最多

要向台收保護費？　共和黨人：川普對台軍售最多

關鍵字：

拜登民主黨川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞槍擊

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

快訊／雙颱共舞！「巴比侖」颱風也生成　最新路徑出爐

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」 專家：周四風雨最明顯

林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

凱米颱風最快明晚發海警！周三、四風雨最大「西半部首當其衝」

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

更多

最夯影音

更多

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面