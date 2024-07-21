特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求　原因曝光

▲美國前總統川普20日出席造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普在賓州造勢場合上遭槍擊濺血，如今有4名知情人士透露，特勤局曾經多次拒絕川普增加維安的請求，理由包括機構人力資源有限。不過在華盛頓郵報查閱的特勤局拒絕增加維安事件之中，並不包括賓州這場集會。

負責保護川普的人員曾要求在川普出席的大型公開場合與體育活動之中，使用磁強計與增派人手來過濾參與活動的人，若是戶外活動，就要增加狙擊手人數及專門小組。這些請求有時會被特勤局高層以各種理由拒絕，特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）收到華郵相關提問之後，承認可能有拒絕川普陣營部分額外維安要求，正在查閱文件做進一步瞭解。

特勤局負責保護美國總統及其家人，還有其他高階人員，但自從2010年以來就飽受人力短缺、招聘限制等困擾，早在歐巴馬政府與川普政府時期就多次出包。特勤局一名人員透露，局內資源非常有限，且須應對各種不同需求，特別是反狙擊手、反突襲小隊以及身穿制服協助查驗活動參加者是否攜帶武器的小組。

不只如此，特勤局現階段要保護的對象超過20人，其中大部分的人需要全天候維安，少部分的人需要的是「門到門保護」（door-to-door protection），達成步出家門之後滴水不漏的維安工作。

在特勤局面臨保護對象越來越多、資金有限、人力不足等困境之下，機構被迫做出艱難決定。前特勤局探員蓋奇（Bill Gage）透露，特勤局收到的保護要求已遠超負荷，這導致總部在繁忙競選期間會更頻繁拒絕這些維安要求，「這是個簡單的供需問題……要有主管站出來說我們人手嚴重不足，若無更多預算，是不可能繼續這個零失敗任務」。