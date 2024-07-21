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凱米颱風最快明晚發海警！周三、四風雨最大「西半部首當其衝」

▲▼凱米颱風路徑預測及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風預估往西北方向移動，最快明晚到周二清晨發布海上警報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周天氣受到凱米颱風影響，中央氣象署指出，預估凱米颱風明（22日）晚開始接近巴士海峽，周二到周五最近接台灣的時候，留意颱風外圍環流的影響，周三、周四颱風移到台灣東方海域，也是風雨最明顯，尤其西半部、宜蘭花蓮首當其衝，有連續性強降雨出現，不排除發生局部豪雨，提醒大家現在做好防颱準備。

氣象署預報員朱美霖說，凱米今早8時在鵝鑾鼻東南方約800公里海面，今、明天緩慢速度往西北方向移動到台灣東方海面及北部海域，海氣條件都適合發展， 強度逐漸增強。第4號熱帶性低氣壓在今天有機會發展為輕度颱風，未來往西北方向移動，接近中南半島陸地，後天逐漸消散。

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▲▼凱米颱風路徑預測及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲各國預測凱米颱風路徑模式。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，今、明天凱米颱風距離台灣較遠，東半部可能有間歇性陣雨，周二颱風逐漸北上，風雨開始增大，尤其周二晚間到周五最接近台灣時候。周三、周四颱風位在台灣東側，風向是比較強勁的東北風，南台灣西南風也會逐漸增強，出現明顯風雨，到周五、周六颱風接近到華中、華南陸地，風雨逐漸減弱。

降雨趨勢，朱美霖說，周二颱風外圍環流影響，北部、宜蘭及花蓮有間歇性風雨。周三、周四颱風從台灣東方到北部海面，因此風雨最明顯，颱風環流影響之下西半部及宜蘭、花蓮首當其衝，有連續性強陣雨出現，不排除有局部豪雨發生。

▲▼凱米颱風路徑預測及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，周五之後颱風位置在台灣北部海面，低壓帶北移之下，轉為南風到西南風，降雨熱區偏向東南部，其他各地仍有間歇降雨，金門、馬祖相對沒受到颱風的風雨影響。未來一周各地高溫在33至36度，大台北及中南部局部地區可能出現37度以上高溫。

朱美霖表示，凱米颱風發布海上警報機率高，從最新系集模式路徑預測，周三到周四這段時間最接近，不排除接近台灣的時間有機會到中度颱風以上等級，暴風半徑預估來到250公里，發布海警時間點落在明晚至周二清晨。

▲▼凱米颱風路徑預測及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖說，不排除發布陸上警報，最接近北部海域落在周三，但不確定性大，發布時間點要視距離台灣及發展結構而定。周三前適逢西南及東北沿海年度大潮，防範颱風帶來豪雨，漲潮期間水位較高，搭配明顯降雨可能造成積淹水。

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