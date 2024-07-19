「飲料之亂」龜記也中鏢！　「冷藏安全帽」店家遭質疑

▲龜記「八德廣福店」店員，將安全帽放進冰箱。（圖／翻攝自Threads）

記者陳香菱／綜合報導

近日，先是可不可傳出「手攪珍珠、吐口水」行為，又爆出清心「 拋接茶凍」，現在連龜記也出事！有網友爆料，龜記「八德廣福店」店員，竟將「戴過的安全帽」放進冰箱中，網友紛紛怒斥員工超沒水準，「原味安全帽在冰箱散發它的味道...」。店家發出聲明致歉，卻遭網友質疑，「為什麼不直接開除他？」

有一名網友18日在Threads上貼出一張照片，只見身穿綠色制服的飲料店員，把安全帽放進充滿果汁、飲品的冰箱中，還對冰箱做出奇怪的動作。原PO在文中透露，這間店是位於桃園八德店的龜記茗茶，擔心這位店員的行為會嚇到人，「把安全帽冰進冰箱，大家怎麼看？」

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▲龜記店家公關處理方式，遭網友質疑。（圖／翻攝自Threads）

對此，龜記「八德廣福店」負責人在貼文下方回應，因員工個人脫序行為，向顧客致歉，並表示該店已對男員工進行「教育」 及「懲處」。對店內男員工的「教育」包含，禁止該名員工上班使用手機，若再犯類似事件，將立即開除。負責人也表示，以後若有員工做出相同或疑似行為，皆比照辦理。

負責人也表示，事發後已在店內通過面對面員工會議，加強宣導及教育訓練，要求門市所有人務必遵守食品安全規定，切勿擅自置放非冰箱內該放置之物品。所有有關營業面食安範圍內之物品、物料，每日必須檢查是否有不符合門市規範之狀況，經發現必需立刻處理及回報。

網友卻對「八德廣福店」的公關處理感到不解，「禁止上班使用手機，是因為手機才能上傳證據嗎」、「為什麼不直接開除他，還等到下次」、「這公關爛到爆炸，懲處完全不知道懲處什麼，對客人衛生完全沒有任何保障，以後這家我不會再去消費了…」、「請學一下可不可的處理方式」。

「連AI都知道要怎麼處理」，甚至有人用AI技術，做出「進階版」公關稿。只見AI文中提到，「針對涉及的員工，我們已決定終止其聘用關係，這是我們維護品牌信譽和顧客信任的必要措施」，反映出大家希望的處理方式。