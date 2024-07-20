網友爆中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」　衛生局火速稽查有7缺失

▲女網友Po文表示到火鍋店用餐吃到和發現多顆老鼠屎。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

記者洪巧藍／台北報導

有網友在臉書社團抱怨，在新北中和四號公園附近火鍋店用餐發現多顆老鼠屎，店家則表示那是木耳屑，家人吃完之後整晚不適還發燒，後來到醫院急診。新北市衛生局今（20）日派員前往稽查，現場未見有病媒及出沒痕跡（老鼠屎），檢視食材也未見有異物，不過仍有7項衛生缺失，已經要求限期改正，否則可處6萬以上2億以下罰鍰。

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▲女網友在臉書社團Po文分享自己用餐狀況。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

女網友指出，自己和家人到火鍋店用餐，在火鍋內吃到且發現多顆老鼠屎，店家一開始辯稱是木耳屑，後來又說會再教育內場人員，讓她質疑「如果真的是木耳屑還需要教育員工嗎？」她說，家人吃完後整晚不適，早上起床後更發現發燒，後來前往醫院急診，她原本只在Google評論一星，但店家似乎會刪除不利評論，想了很久才決定在社團發文，避免更多人和她一樣受害。

新北市衛生局今日下午前往進行稽查，查核期間現場雖未見有病媒及出沒痕跡(老鼠屎)，檢視食材未見有異物，惟針對此事件仍責令業者應落實病媒防治措施，出餐前再次檢視餐點品質，並應妥適處理客訴。

衛生局也提到，現場針對冰箱未除霜、容器具未覆蓋等7項缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反《食安法》處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。