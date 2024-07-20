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中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」！她吃完發燒掛急診　衛生局要查

▲▼女網友到火鍋店用餐吃到多顆老鼠屎。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

▲女網友Po文表示到火鍋店用餐吃到和發現多顆老鼠屎。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

記者蔡玟君、洪巧藍／台北報導

有女網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，與家人到中和一間火鍋店吃飯，結果在火鍋裡吃到且發現多顆老鼠屎，向店家反映後，店員表示是木耳屑，但女網友家人吃完後整晚不適還發燒，後來到醫院急診，讓她決定發文提醒。對此，新北市衛生局則表示將派員稽查。

▲▼女網友到火鍋店用餐吃到多顆老鼠屎。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

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▲女網友在臉書社團Po文分享自己用餐狀況。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

女網友指出，自己和家人到火鍋店用餐，在火鍋內吃到且發現多顆老鼠屎，店家一開始辯稱是木耳屑，後來又說會再教育內場人員，讓她質疑「如果真的是木耳屑還需要教育員工嗎？」

她說，家人吃完後整晚不適，早上起床後更發現發燒，後來前往醫院急診，她原本只在Google評論一星，但店家似乎會刪除不利評論，想了很久才決定在社團發文，避免更多人和她一樣受害。

▲▼女網友到火鍋店用餐吃到多顆老鼠屎。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

▲也有網友回覆去用餐後拉肚子。（圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」）

而發文後也有網友在底下留言，表示自己和家人用餐回家後都有拉肚子，不曉得有沒有關聯，也有網友建議要和衛生局投訴；同時也有許多網友提醒，店家是沒有辦法自己刪除Google評論的。

《東森新媒體ETtoday》實際致電店家，店員表示主管皆不在，無法回應。新北市衛生局則表示，將派員前往稽查，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，特別針對現場病媒防治措施、食品之保存及人員製備餐食衛生加強查核。倘有不符規定處，將依《食安法》命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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