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桃園17歲少年雙載撞路旁大貨車　後方機車再追撞...1死2傷！

▲桃園市楊梅區楊湖路三段昨晚發生2名少年共乘機車，疑似天色昏暗撞上路旁停放大貨車，後方騎士閃避不及再發生追撞，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市2名少年共乘機車，疑似天色昏暗撞上路旁停放大貨車，後方騎士閃避不及再發生追撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區楊湖路三段昨（16）日晚間發生死亡車禍，陳姓少年搭載丁姓少年共乘行經案發地點時，疑似天色昏暗擦撞路旁停放大貨車，後方機車閃避不及追撞，造成2輛機車都翻覆，陳姓少年與丁姓少年傷勢嚴重，陳送醫急救後傷重不治，丁少仍於醫院急救中，後方何姓騎士則有手腳擦挫傷勢，2名少年酒測值均為零，肇事責任仍由警方調查釐清。

▲桃園市楊梅區楊湖路三段昨晚發生2名少年共乘機車不慎撞上路旁停放大貨車，又被後方騎士追撞，楊梅警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，昨晚10時2分許，警方據報楊梅區楊湖路三段前發生機車互撞事故，員警到場後發現2輛機車倒地，機車零件散落一地，其中17歲陳姓騎士與後座17歲丁姓少年疑因天色昏暗視線不良，擦撞停放路旁之大貨車，後方17歲何姓騎士閃避不及又追撞，導致2輛機車雙雙翻覆。

▲楊梅警方在楊湖路三段處理2機車車禍，現場機車零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲現場機車零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方通知消防人員到場協助，其中陳姓騎士送醫急救後因傷重不治，後座丁姓少年送至林口長庚醫院急救，另後方何姓少年則為手腳擦挫傷勢，但無生命危險，警方為2名受傷少年進行酒測，均無酒精反應。大貨車停放於路邊，因有壓到白線故有妨礙他車通行違規情事，警方依道路交通管理處罰條例56條1項5款進行裁處，至於肇事責任仍由警方調查釐清中。

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