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信義區頭顱案！婦去年走失「兒確認遺物」　將相驗頭骨確認身分

▲▼北市信義區有工人整地時驚見頭顱，警方翻找過後再尋獲腿骨。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲信義區草叢滾落頭骨，警方透過失蹤人口報案系統找到辦案人確認遺物。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區和平東路3段一處山坡地，19日下午正在進行排水溝清理，竟然從草堆滾出一顆頭骨，嚇得外籍移工立刻通知警方到場，警方陸續在附近找到2根腿骨以及隨身物品，透過失蹤人口報案紀錄分析，有民眾在2023年12月報案母親失蹤，通知到場確認隨身物品確為母親所有，但頭骨是否為其母親，有待進一步相驗確認。

警方調查，在北市信義區和平東路3段一處山坡地，於19日下午進行排水溝清潔，外籍移工在清掃水溝樹枝、垃圾時，突然從草堆滾出一顆頭骨，嚇得2人立刻報警處理。

警方獲報後趕往現場，並且在場找到2根腿骨，另外也找到一些遺物，警方發現，頭骨較小應為女性，隨身物品則有包包以及Air Tag，隨即聯繫在去年報案母親走失的徐姓男子到場。

徐姓男子是於2023年12月，帶著年邁的母親前往台北醫學院附設醫院就診，但是患有失智症的母親在徐上廁所時走失，當時Air Tag顯示的位置，就在發現頭骨的草堆附近，但他前往現場仍找不到母親，立即到派出所報案。

警方經過失蹤人口系統找到當時報案的徐姓男子，也在19日到場確認，發現確實現場物品為母親所有，但是頭骨是否為徐母本人，有待進一步相驗釐清。

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