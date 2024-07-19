川普「三戰邊緣」說　網友：一切都可以交易的商人！

▲美國前總統川普正式接受共和黨提名。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國前總統川普正式接受共和黨提名，成為總統大選候選人，他在19日出席共和黨全國代表大會時表示，「衝突陰影」籠罩台灣和整個亞洲，斥責拜登政府製造出「國際危機」，他認為，只要當上總統就能解決問題。對此，網友紛紛表示不認同，「又不是沒當過總統，確定有和平？」。

川普在演說中指出，「戰火正在歐洲及中東肆虐，愈來愈多衝突陰影籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，我們正處於第三次世界大戰邊緣」，「現今的武器不再只是軍隊坦克來來回回，互相射擊，這些武器是毀滅性的」。

他誓言，只要當選美國總統，就能恢復世界和平穩定與和諧，結束拜登政府製造的所有國際危機，「包括俄羅斯和烏克蘭的可怕戰爭，還有因（哈瑪斯）襲擊以色列引發的戰爭」，並再次強調，「如果我是總統，這一切就不會發生」。

▲川普發表「處於三戰邊緣」一說，引發網友討論。（圖／路透）

川普成為總統候選人後，又再次提起台灣，引起網友猜測，「他應該會把台當籌碼交易出去」、「沒有對錯只有利益，一切都可以交易的商人」、「不要把台灣當商品！」也有人開始擔心股市受到影響，「再說，台灣股票又要崩盤了」。

對於川普發表「處於三戰邊緣」一說，網友回應，「挺俄國打烏克蘭是你，現在說能讓戰爭停火的又是你」、「所以他當選準備放棄烏克蘭了？」，更有人指出「又不是沒當過總統，確定有和平？」