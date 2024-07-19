2024桃園蓮花季　7／20-21戶外音樂會+北觀音名荷大賞登場

▲觀音區蓮花遊客中心週邊蓮田。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局表示，「2024桃園蓮花季─蓮愛」系列活動，本週末7月20、21日兩天，舉行2024桃園藝術巡演–觀音場–三金閃耀《歌風荷–映蓮香》戶外音樂會，桃園市國樂團、曾心梅及許景淳帶來動人演出；還有，第四屆北觀音名荷大賞，邀您欣賞綻放名荷的窈窕身姿，共度歡樂時光，

▲桃園市國樂團動人演出。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局19日表示，7/20(六)桃園藝術巡演–觀音場–三金閃耀《歌風荷–映蓮香》戶外音樂會，由獲得傳藝金曲最佳專輯獎的桃園市國樂團，攜手金曲唱將歌后曾心梅、金曲美聲天后許景淳分別以《思念你的心肝你敢知》、《黃昏的故鄉》、《思慕的人》、《天頂的月娘》《玫瑰人生》等經典曲目，以國樂詮釋細緻情感，再度回憶起美好的旋律。

現場更有台灣民謠代表樂曲《丟丟銅仔》、創新改編《愛情釀的酒》，曲風多元豐富，伴隨夏日悠閒的午後賞蓮時光，讓清新悠揚樂曲伴您輕聲歌唱。

7/21(日)將舉辦「北觀音名荷大賞」，邀請到多名蓮花種植專家一同參展，展出許多珍貴的蓮花品種，如紅唇、處子落、抹陵秋色、錦繡觀音、碧螺春、高美之光等近等多種品種，除了到觀音欣賞珍貴稀奇品種的美麗蓮花，觀音蓮花園休閒農業區內各家農場還有美味的蓮花主題餐、各種特色DIY活動及乘坐大王蓮體驗，快來桃園蓮花季大啖美食、享受人生一起幸福相蓮！

提醒自行開車前往的民眾，可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場，蓮花季迄 8/25逢假日，皆有免費接駁車可搭乘至各農場遊玩與賞花，接駁車時間為上午9:00至下午17:00於公埤停車場整點發車。