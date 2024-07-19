爆紅國中生導遊來了！彰化市半日遊...7／21起報名　只有30個名額

▲國中應屆畢業生阿家和小莊獲頒終身觀光大使。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰安國中應屆畢業生吳承家(阿家)、莊睿豪(小莊)，日前帶著網紅「孫女」導覽彰化市21個景點，影片在YouTube上架10天，點閱衝破150萬人次，成功行銷彰化市，2國中生也獲聘為「終身觀光大使」，公所將於27日要和「底迪」大使一起導覽彰化市，21日起開放報名，名額僅限30人，還會送出好禮。

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▲彰化市元清觀。（圖／翻攝自彰化市公所）

市長林世賢今天在粉專貼文，「大家還記得世賢和阿家及小莊的暑假導覽之約嗎」，將於7/27(六)下午14時至17時要帶大家彰化半日遊，從元清觀出發-火車站-扇步道-台鐵舊宿舍群-扇形車庫-戶羽機關車園區-忠權社區彩繪-三川紅茶-忠權運動公園-火車站。

▲扇型車庫。（圖／翻攝自彰化市公所）

報名時間於7月21日起至7月25日止，活動免費，但名額限定只有30人，全程皆為步行，公所也請參加民眾務必自備飲水、防曬用品及個人所需用品，除了規畫走訪彰化景點外，還準備了免費麻糬和紅茶，要讓同行的民眾一起品嚐，再送「好神彰化」書籍和龍年限定半半吊飾，報名連結；https://www.beclass.com/rid=284d94e66986ce66126d

▲2名國中應屆畢業生獲頒終身觀光大使。（圖／彰化市公所提供）