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貪吃蛇再現！不二坊宣布：8／4開放中秋預購　每顆維持50元

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

距離中秋節還有將近2個多月，不過蛋黃酥名店已陸續開賣，彰化不二坊第三代在台中開設的不二糕餅，已於7月15日開放個人預訂，而彰化「不二坊」也貼出公告將於8月4日(農曆七月初一)開放中秋節電話訂購，不接受宅配，價格凍漲、維持每顆50元，預計又將掀起排隊高潮。

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

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彰化不二坊17日貼出2024年中秋節公告，本店將於民國113年8/4(日)起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每日9:00 ~12:00和14:30 ~ 17:30，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。中秋節訂單，不接受宅配需求，僅提供現場取貨，電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

▲往年大半夜就有民眾排隊。（圖／ETtoday資料照）

往年中秋節前夕開放訂購，現場有超過7成都是代購雇人排隊，還有很多人乾脆帶張小板凳慢慢排，人氣紅翻天，排隊3小時也不一定買得到，現場代購喊價一盒2000元以上，預料今年在農曆七月初一開放預訂，七月又是習俗拜拜大月，恐怕又會造成另一波排隊人龍。

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

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