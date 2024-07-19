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社會 社會焦點 保障人權

宮廟行醫！騙病患喝能量水排致癌物　藥師變「鹿港周醫師」慘了

▲▼喝水最佳時間點。（圖／Unsplash）

▲周醫師稱喝能量水可排除致癌物。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者唐詠絮／彰化報導

一名周姓藥師未取得合法醫師資格，以「周醫師」身分到鹿港鎮某間宮廟「治病」，用醫學檢測儀器為病患檢測，並聲稱有「能量水」可排除致癌物，首次看病收費1000元，約3個月看診一次，前後長達3年時間，約70人前往治療，直到被病患兒子踢爆檢舉，彰化地院審結，依犯醫師法，判處6月徒刑，可易科罰金、併科罰金30萬元。

依據判決書內容，周男於2019年至2022年間，前往鹿港一間宮廟內，先後用傅爾電針能量醫學檢測儀器，檢測約70名病患身體症狀、病程，給予建議，還聲稱喝能量水可將致癌物排除。

周男辯稱他是合法藥師，僅對病患提出用藥諮詢，沒有診斷治療等行為，但檢察官認為，藥師的業務只負責調劑，而周男依患者陳述病情，提供治療方法，已牽涉到病症判斷，已屬醫療行為，依違反醫師法第28條之未取得醫師資格而擅自執行醫療業務罪嫌提起公訴。

法官認為，周男雖領有藥師執照，但未取得合法醫師資格，曾於2006年間，因違反醫師法案件，經台北地方法院判處6月徒刑，又不知悔改，以傅爾電針能量醫學檢測儀器為患者檢測，依犯醫師法，判處6月徒刑，可易科罰金、併科罰金30萬元，犯罪所得7萬元沒收。

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