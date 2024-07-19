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賴清德出席阿里山林鐵全線通車典禮　感謝貢獻各項心力工作人員

▲▼ 阿里山林鐵全線通車 總統期許再創百年榮景 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲ 阿里山林鐵全線通車，總統賴清德頒獎有功人員，也期許再創百年榮景 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

15年前因為莫拉克風災嚴重受創的阿里山林業鐵路，在農業部林業及自然保育署與所屬阿里山林業鐵路及文化資產管理處努力克服重重挑戰後，終於在7月6日全線通車。總統賴清德今(19)日由農業部長陳駿季陪同抵達阿里山，慰勉並感謝在過程中貢獻各項心力的相關工作人員，也表達對阿里山林鐵華麗轉身的肯定，期許林鐵能再創下一個百年世紀高峰。

林業自然保育署署長林華慶引言表示，阿里山林鐵長達15年的復建，靠的是同仁與協力廠商戮力同心，與農業部的全力支持，始能克服重重挑戰。但攸關阿里山林鐵永續營運的一個重大轉捩點，是總統賴清德在行政院院長任內，核定「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，並於107年7月1日正式成立，讓這條世界級的百年鐵路，首次有了與其身份相符的專責營管機構與清楚的文化資產定位，隨後除了積極復建42號隧道，還配合林業保育署打造「阿里山林業文化生態軸帶」的政策，針對沿線場站與歷史空間修復優化、路線安全提升、車輛更新、服務美學等重要工作同步開展，讓阿里山林鐵能在誕生百年後華麗轉身。

▲▼ 阿里山林鐵全線通車 總統期許再創百年榮景 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲ 總統賴清德頒獎林鐵處長黃妙修。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

農業部部長陳駿季表示，阿里山林業鐵路的全線通車，實現了從嘉義直通阿里山的便利，更延續了這條百年鐵路的風采與使命，是許多夥伴的辛勤付出，使得這一重要時刻得以實現。這條林業鐵路不僅是一條交通運輸工程，更是我們對自然環境保護和歷史文化傳承的堅定承諾。全線通車後，它更將成為臺灣旅遊業發展的重要推動力量，吸引更多國內外遊客前來探索阿里山的自然美景和豐厚文化底蘊。

▲▼ 賴清德視察阿里山林鐵 。（圖／嘉義縣政府提供）

賴清德表示，感謝促成林鐵全線通車，無私付出與奉獻的工作夥伴，除了農業部、林業保育署及林鐵文資處的同仁，也包含在工程施作、邊坡監測、美學導入、車輛設計、車站維護、歷史場域活化等所有參與協力的團隊，是他們的付出，成就林鐵今日的風華。阿里山林鐵不僅肩負運輸的任務，它更承載著自然環境的尊重與保護、歷史追憶與文化傳承的重要價值。林鐵的全線通車，不僅是交通上的串聯，更是與鐵路沿線聚落文化及經濟的並聯。

▲▼ 賴清德視察阿里山林鐵 。（圖／嘉義縣政府提供）
 

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