賴蕭配大選政治獻金「收支逾5億」最多人捐　返還捐贈破千萬

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院政治獻金查閱平台今（18日）公布2024總統、立委大選政治獻金。三位總統候選人中，賴清德在2024年總統大選共申報收入5億1484萬4723元，支出部分，賴清德則申報5億715萬6685元，皆為三位候選人中最多，餘額則是768萬8038元。營利事業捐贈部分，柯文哲拿到643筆最多、但多為小額捐贈、侯友宜143筆，賴清德則拿到575筆。

賴清德另有民進黨捐贈2495萬6500元、22筆人民團體捐贈共487萬1000元：如各地信賴之友會2百萬以及各地方協會、公會等、多達2萬6351筆個人捐贈，金額從喜氣的666元到上限10萬元都有。

支出部分，宣傳費用就多達3億1753萬6278元，主要用於廣告製播、競選看板、歌曲、文宣、小物製作，以及各大電視台（如東森、民視、華視等）廣告費用，另外，返還捐贈款項高達1千248萬434元。

而民進黨這次大選一共贊助該黨總統、立委候選選人4千828萬6500元。艱困選區或原住民選區參選的黨籍候選人都有獲得黨部捐贈1百萬元左右。副總統候選人蕭美琴也以個人名義，捐給花蓮選區張美慧、台東選區賴坤成各10萬元，連江選區李問3萬元。