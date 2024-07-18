批賴清德恐嚇「青鳥會飛出來」　柯文哲：把國家搞垮就是這樣

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德日前談及國會改革修憲案，稱如果政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，青鳥就會飛出來。民眾黨主席柯文哲18日表示，這就是賴清德在恐嚇在野黨，所謂「青鳥會飛回來」就是代表要動員群眾，「把國家搞垮就是這樣」。

柯文哲18日接受網路節目《大大平評理》訪問，並且於晚間在YouTube播出。主持人平秀琳表示，賴稱若在野黨不接受釋憲案，這是因為賴滿有把握大法官釋憲案對民進黨比較有利，國會改革法案可能會無效。柯文哲則直言，「這就是在恐嚇我們啊！」

柯文哲提及，賴清德一開始說釋憲案沒過之前，在野黨不宜貿然採取行動，這就是在恐嚇在野黨，之後說「青鳥會飛回來」就是要動員群眾、搞群眾運動，然後就是到處搞罷免，「所以說會把國家搞垮就是這樣。」從賴清德身上就知道，民主政治終究還是需要有點控制，不然從國際案例或歷史案例來看，「民主政治是有可能倒退的。」

至於對抗潮出現後，夾在中間的民眾黨生存空間會不會被壓縮？柯文哲坦言「會。」自己都安慰大家說，以前在台大醫院當醫生，也不是每個病人都救得回來，葉克膜存活率只有4成，裝10個死6個，只是不裝會全死，裝了也活不到4成，「所以⋯但還是要努力」。

話鋒一轉，柯文哲也說，保持一種心存善念、盡力而為，「我覺得心存善念很難，因為每天被挨打，怎麼會心存善念？我都覺得我實在了不起，我每天挨打還可以保有正面態度面對世界，不簡單，太難了！」

不過近期立院黨團總召黃國昌比較常被「挨打」？柯文哲認為，這是因為台灣政治重心移到立院，黃國昌本身就是戰將，也講最多，所以砲火比較多。