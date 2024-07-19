賴清德不滿柯建銘表決狂輸？　黃暐瀚曝「內幕」：好朋友才會開玩笑

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨17日中常會邀請專家分享「情緒管理」議題，然而，民進黨立委柯建銘於會中提到，「領導者蠻適合這樣的課程」，並轉頭望向總統賴清德說，「我不是針對你」，賴清德則打趣回應，「我先深呼吸就好」。對此，媒體人黃暐瀚今（19日）表示，有媒體解讀這段對話是賴柯之間在針鋒相對，但關鍵人士向他透露，賴柯兩人感情就是好，好朋友才會開玩笑。

黃暐瀚提到，17日民進黨的中常會，請了台南醫師來談「情緒管裡」，輪到柯建銘發言時，柯特別提到，領導者應該多上情緒管理的課程，並轉頭看了一下賴清德說：「我不是針對你」，賴清德則回應：「沒關係，我先深呼吸就好」，語畢，現場哄堂大笑。

然而，黃暐瀚指出，這兩天陸續傳出賴清德不滿柯建銘立院表現，有意換總召的消息，不過，他無法斷言，「賴主席真的要換掉柯總召」。

對此，黃暐瀚點出兩個跡象，第一、民進黨在本屆立院第一個會期「完敗」，表決全輸；第二、17日民進黨中常會邀請專家上「情緒教育」課時，發生柯建銘要賴清德上情緒管理課的「趣聞」。

這兩件事會不會是證實傳言的依據？黃暐瀚趁著民進黨發言人吳崢今日上廣播節目《暐瀚撞新聞》時，詢問吳崢對於傳言的看法，吳崢則明確回答：不會。

其實，為了確認傳言的真實性，黃暐瀚透露，自己私下也問了幾位當天在中常會現場的關鍵人士。這些人給他的回答都是：「哪有（關係）緊張？兩個人就是感情好，才會一天到晚在那邊虧來虧去，好朋友才會開玩笑，關係差的人，根本不會跟對方講話好嗎？」

至於，部分媒體將賴柯中常會的對話，解讀為「針鋒相對」，甚或，延伸解讀為「賴清德不滿柯建銘，打算換掉柯建銘」，他認為，就是一個事件，各種解讀。

黃暐瀚強調，當然，民進黨在立院施展不開，51票投到底，一路輸，也是事實。「賴主席跟柯總召關係到底是好是壞？繼續看下去，會更明白。」