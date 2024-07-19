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國會改革法案遭暫時處分　她諷：15位大法官是賴清德選的立委？

▲▼翁曉玲 質詢 卓榮泰領導的行政院市民僅黨德行政院 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

藍、白推動國會改革修法，總統府、行政院、監察院、民進黨立院黨團聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭今（19）日裁准暫時處分。對此，國民黨立委翁曉玲指出，憲法法庭針對國會改革法案作出暫時處分的裁定，雖然不意外，但很遺憾，「大法官是賴清德選出的15位立法委員嗎？」。

立法院日前通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等，但遭民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭今針對六大部分都裁准，僅修法前的立院職權法第25條、第45條及第47條規定可以暫予適用。

翁曉玲提到，憲法法庭針對國會改革法案作出暫時處分的裁定，雖然不意外，但很遺憾。大法官一改過去作成暫時處分的嚴格立場，也忽視釋字585號對於國會調查權的肯認，這屆大法官們完全無視國會改革法案施行的必要性，貶低國會權限， 反倒是替民進黨政府撐腰，開啟了保護大傘。

翁曉玲說，從暫時處分辯論庭大法官的提問中就已經清楚可知，他們很難公正客觀執行職務，已經有偏頗之虞。翁曉玲聲請院長許宗力、大法官許志雄迴避不成，其實還有蔡宗珍、黃昭元大法官等早在「 319真相調查條例」的釋憲案當中擔任專家鑑定人時，都是反對國會調查權的。

翁曉玲提到，對於今天的暫時處分裁定可以知道，大法官們不是全民的大法官，而是民進黨政府的大法官，而且是賴清德選出的15位「立法委員」。
 

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國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭10日準備程序庭後，今（19日）憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，民進黨團回應，尊重憲法法庭暫時處分裁定，顯見這些爭議條文都涉及違憲疑慮，黨團最重要工作是全力準備8月6日憲法法庭言詞辯論，也請在野黨停止對大法官情緒性詆毀，國家只有一部憲法，要尊重憲法精神。

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