國會改革法案遭暫時處分　她諷：15位大法官是賴清德選的立委？

▲翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

藍、白推動國會改革修法，總統府、行政院、監察院、民進黨立院黨團聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭今（19）日裁准暫時處分。對此，國民黨立委翁曉玲指出，憲法法庭針對國會改革法案作出暫時處分的裁定，雖然不意外，但很遺憾，「大法官是賴清德選出的15位立法委員嗎？」。

立法院日前通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等，但遭民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭今針對六大部分都裁准，僅修法前的立院職權法第25條、第45條及第47條規定可以暫予適用。

翁曉玲提到，憲法法庭針對國會改革法案作出暫時處分的裁定，雖然不意外，但很遺憾。大法官一改過去作成暫時處分的嚴格立場，也忽視釋字585號對於國會調查權的肯認，這屆大法官們完全無視國會改革法案施行的必要性，貶低國會權限， 反倒是替民進黨政府撐腰，開啟了保護大傘。

翁曉玲說，從暫時處分辯論庭大法官的提問中就已經清楚可知，他們很難公正客觀執行職務，已經有偏頗之虞。翁曉玲聲請院長許宗力、大法官許志雄迴避不成，其實還有蔡宗珍、黃昭元大法官等早在「 319真相調查條例」的釋憲案當中擔任專家鑑定人時，都是反對國會調查權的。

翁曉玲提到，對於今天的暫時處分裁定可以知道，大法官們不是全民的大法官，而是民進黨政府的大法官，而且是賴清德選出的15位「立法委員」。

