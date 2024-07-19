爸爸跑船10年一生熱愛海洋　海葬回歸大海懷抱

▲由家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市今年第3場聯合海葬於19日出航，10位先行者們在親人的陪同之下，由板橋殯儀館追思會現場搭乘專車前往八里渡船頭出航，回歸大海懷抱。新北市升格以來至今已有688位先人參加海葬，相較升格前，整體成長逾7倍，顯示近年民眾對於環保自然葬法的接受度越來越高。

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▲船隻行駛至離岸6公里外海域進行海葬儀式。（圖／新北市政府提供）

本次參與聯合海葬的先行者中，有一位是有10年跑船資歷的船員，幼時居於基隆八斗子，一生熱愛海洋，因此子女藉由聯合海葬的方式，讓父親回歸生前摯愛的大海懷抱。還有一位先行者，則是生前奉行環保主義，十分認同環保葬不立碑、不設墳、不記亡者姓名的理念，加上其父母也是以海葬的方式完成人生最後一程，因此選擇海葬，與家人在海上相聚。

▲專車接送往返新北市立殯儀館及八里渡船頭。（圖／新北市政府提供）

民政局表示，新北市聯合海葬不分縣市、不限國籍，只要攜帶火化許可證及2位登船家屬的身分證影本即可報名，全程不收費用。過程中，會先將先人的骨灰放置於會自行分解、不造成環境汙染的安息袋內，並將其安置在木製的安息盒，以表達對先人的尊重；在海葬進行時，家屬將安息袋自木盒中取出，並將安息袋與鮮花一同拋灑向大海，以達到環保和回歸自然的目的。

民政局指出，除海葬外，新北市目前提供多種環保葬選擇，包括法鼓山金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區植存及新店四十份公墓樹花葬等。此外並提供身後關懷計畫，提供免費聯合奠祭服務，並可選擇海葬或植存樹葬地點，當申請人身故後，除不必擔心會帶給家人治喪事宜的負擔，也可透過殯葬自主，圓滿完成最後的人生旅程。。

