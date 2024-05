海灘渡假一半「旁邊在撒骨灰」！英家屬擅辦海葬　土耳其居民氣炸

▲位於地中海沿岸的烏祖尼亞里海灘(Uzunyalı beach)。(圖/Google Maps)



記者吳美依/綜合報導

一群英國遊客遠赴土耳其渡假勝地,在已逝親友生前最喜愛的地方,舉行了一場隆重的海葬典禮。不過,他們未經允許就在知名海灘上「撒骨灰」,引發當地居民和泳客的恐慌、憤怒與抨擊。

《每日郵報》報導,此事件13日發生在土耳其南部馬爾馬利斯(Marmaris),一座瀕臨地中海的渡假城鎮。根據該報取得畫面,約40名英國遊客來到烏祖尼亞里海灘(Uzunyalı beach),他們涉水走到淺水區,在一座心型鞦韆旁邊「撒骨灰」,現場氣氛和睦溫馨。

不過,土耳其是穆斯林國家,根據伊斯蘭教教義「禁止火葬」,而是採取土葬辦理後事。因此,當地居民和泳客發現這一場儀式之後,不僅感覺不被尊重,也很擔心海灘飄散骨灰,很可能危害健康,氣得紛紛檢舉投訴。

