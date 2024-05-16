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海灘渡假一半「旁邊在撒骨灰」！英家屬擅辦海葬　土耳其居民氣炸

▲▼土耳其南部馬爾馬利斯（Marmaris）烏祖尼亞里海灘（Uzunyalı beach）。（圖／Google Maps）

▲位於地中海沿岸的烏祖尼亞里海灘（Uzunyalı beach）。（圖／Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

一群英國遊客遠赴土耳其渡假勝地，在已逝親友生前最喜愛的地方，舉行了一場隆重的海葬典禮。不過，他們未經允許就在知名海灘上「撒骨灰」，引發當地居民和泳客的恐慌、憤怒與抨擊。

《每日郵報》報導，此事件13日發生在土耳其南部馬爾馬利斯（Marmaris），一座瀕臨地中海的渡假城鎮。根據該報取得畫面，約40名英國遊客來到烏祖尼亞里海灘（Uzunyalı beach），他們涉水走到淺水區，在一座心型鞦韆旁邊「撒骨灰」，現場氣氛和睦溫馨。

不過，土耳其是穆斯林國家，根據伊斯蘭教教義「禁止火葬」，而是採取土葬辦理後事。因此，當地居民和泳客發現這一場儀式之後，不僅感覺不被尊重，也很擔心海灘飄散骨灰，很可能危害健康，氣得紛紛檢舉投訴。

據悉，面對民眾反彈與怒火，當地公衛機構已經前往採集海水樣本，進行水質檢測與化驗。但官方對外表示，此舉屬於「例行檢查」，與海葬事件沒有直接關係。

《每日郵報》寫道，如果外國人不幸在土耳其去世，建議在當地找葬儀社承辦後事，或者把遺體運回母國。

一位自稱羅賓（Robin）的網友曾在論壇上分享，他為了把妻子的骨灰撒在土耳其某處，歷經許多波折，「自從我們40年前第一次去土耳其以後，我太太一直很喜歡那裡…她顯然想要在那裡安息。不幸的是，事情從來沒有那麼簡單。」他耗費近2年才獲得兩國所有相關當局的批准，包括英國機場、航空公司、土耳其機場、土耳其政府、土耳其地方議會、清真寺代表、土耳其警方跟當地港務局等，但在完成送別妻子的最後任務後，「內心非常平靜」。

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