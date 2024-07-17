海底撈結帳「2292算2200元就好」　驚呆她：第一次知道！店員解釋

▲原PO發現海底撈新服務。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次知道海底撈還可以抹零！」一名網友驚訝表示，最近去吃海底撈用餐，結帳金額為2292元，殊不知店員只收她整數2200元，讓原PO又驚又喜。文章曝光後，有黑海等級會員附上帳單，也直呼「點了3513元的菜，只付813元」，更釣出店員解釋，「去尾數的功能，只有經理等級的帳號可以做使用！」

一名網友在《Threads》表示，最近去吃海底撈，結帳金額是2292元，沒想到店員下秒主動開口說，「算2200元就好了」，等於直接折扣92元，讓原PO當場呆愣「第一次知道海底撈還可以抹零！」

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文章曝光後，不少網友也竊笑直呼，「之前也曾被去零頭，會突然覺得備受尊崇，雖然沒多少錢，這就是他們服務厲害的地方」、「我曾經一個禮拜吃5次海底撈，吃到店員每次幾乎都給我快7折的折扣，我也是受寵若驚，還被招待過整份和牛，嚇爛」、「之前也有遇過，服務員說都沒怎麼服務我們，所以幫我們抹零」、「第一次去吃海底撈慶祝我生日，員工不知道是趕時間還是貪方便拿了超多的盤子，經過桌旁的時候手滑了，地板全都是盤子碎屑，那時候被換到另一桌（菜品全上新的），結果結帳時說這頓直接請我們」、「點了3513元的菜，只付813元（黑海會員路過）」。

▲黑海級會員現身。（圖／翻攝Threads）



也有店員路過解釋，「海底撈前員工路過，想必文主應該是有海底撈銀海、金海、黑海的會員等級，不然就是當日的用餐有食材不新鮮亦或者是首次用餐，因為去尾數的功能，只有經理等級的帳號可以做使用，不然正職通常都是做甜點、菜品的招待居多」、「離職前員工小小路過，看很多人都有回覆以上原因（例如：服務不周補償、星級會員、慶祝生日、家人聚餐、公司聚餐、或抹零應景節日諧音哏1314或520之類），但其實任何原因抹小零頭都是有可能發生」。

針對抹零的用詞，教育部國語辭典解釋「付款時抹去零頭只付整數」，引來不少敏感網友吵翻，「台灣人常用『去零頭』，中國人常用『抹零』，但兩者在兩地皆有人使用」、「一群人對『抹零』有需要那麼敏感嘛」、「抹零是什麼？我只聽過去尾數」、「抹零=去零頭，古抹零=早安，這樣懂了嗎」。