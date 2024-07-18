被毛畯珅牽連！兩托嬰中心遭噴漆業者提告　嫌犯預計下午到案

記者張君豪／台北報導

北市信義區培諾米達幼兒園爆發負責人兒子毛畯珅連續猥褻性侵超過20名幼童，引發社會譁然，有民眾義憤填膺、半夜跑到原本涉案的兩間托嬰中心噴漆，轄區警方表示，經調閱監視器已經鎖定犯嫌，兩間托嬰中心營業者透過律師對外喊話「新的經營團隊與狼師案根本無關」卻慘遭民眾私刑正義波及，無奈報警提告，希望遏止網路鄉民正義歪風。

▲警方鎖定噴漆案犯嫌、發出傳喚請涉案人下午到案說明。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方今天表示，之前就有熱心民眾在其中一間托嬰中心門口放看板，並貼出負責人園長和狼師照片，但新業者去年11月簽約承租，今年已多次澄清自己並非舊托嬰中心團隊，他們也是看新聞才知道前任業者有觸法遭開罰，接手者無奈遭牽連。

無端遭噴漆的托嬰中心委任律師林泓毅發表聲明：「本中心是新成立的中心，與這個前幼兒園也沒有任何關係，不理性民眾潑漆一事，為維護中心幼兒的安全，本中心已經依法提告。」附近另家托嬰中心也遭到噴漆，對於兩起毀損案件，信義警方已展開調查。





今天中午另外一家受波及托嬰中心也聲明，表示該托嬰中心是由涉案托嬰中心的前股東接手營業，但該中心強調：狼師與他們毫無關聯，歇業會導致10多位家長沒地方送托照顧小孩，歹徒行為已經造成家長和幼童身心困擾。

警方指出，遭噴漆的兩間幼兒園、托嬰中心為同一犯嫌噴漆，警方已經調閱監視器循車追人，犯嫌預計今天下午會到案說明。





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